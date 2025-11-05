Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Avukatlık ücretlerinde yeni tarife...

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre kira davası açmak için avukata 30 bin lira, bu davayla ilgili icra işlemleri için 9 bin lira, tahliye için ise 20 bin lira ödenecek. Dava kaybedilirse aynı ücretler karşı tarafa da ödenecek.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU!

Yayımlanan tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için 1.800 TL olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

YÜZDE 36 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI!

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, “2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir” denildi.

MAHKEME TÜRLERİNE GÖRE ÜCRETLER DEĞİŞTİ!

Baronun paylaştığı bilgilere göre, asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda maktu ücret 45 bin TL oldu.

Sulh hukuk mahkemelerinde görülen kira davalarının ücreti 30 bin TL, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 22 bin 500 TL olarak belirlendi. İcra dairelerinde yapılan takipler için maktu ücret 9 bin TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 20 bin TL oldu.

AĞIR CEZA DAVASI 65 BİN LİRA!

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için maktu ücret 65 bin TL’ye çıkarıldı. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL olarak açıklandı.

Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL’ye, yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatların ücreti ise 27 bin TL’ye yükseltildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır