FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Avukatlık ücretlerinde yeni tarife...

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ‘Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tarifeye göre kira davası açmak için avukata 30 bin lira, bu davayla ilgili icra için 9 bin lira, tahliye için ise 20 bin lira ödenecek. Dava kaybedilirse aynı ücretler karşı tarafa da yatırılacak. Bu masrafa ek olarak mahkemelere bir dizi harç da yatacak. Avukatlık ücreti, boşanma davalarında 45, ağır cezalık davalarda ise 65 bin lira oldu.

Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Avukatlık ücretlerinde yeni tarife...

Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tarifeye göre kira davası açmak için avukata 30 bin lira, bu davayla ilgili icra işlemleri için 9 bin lira, tahliye için ise 20 bin lira ödenecek. Dava kaybedilirse aynı ücretler karşı tarafa da ödenecek.

YENİ ÜCRETLER BELLİ OLDU!

Yayımlanan tarifeye göre kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri ücret en az 33 bin TL, dava ücretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasında olacak.

Avukatla büroda sözlü danışma ücreti ilk 1 saat için 4 bin TL, sonraki her 1 saat için 1.800 TL olarak belirlendi. Çağrı üzerine gidilen yerde 1 saate kadar sözlü danışma ücreti ise 7 bin TL oldu.

Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Avukatlık ücretlerinde yeni tarife... 1

YÜZDE 36 ORANINDA ARTIŞ YAPILDI!

Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, “2025-2026 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde maktu ücretlere ilişkin ortalama yüzde 36,15 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca Nisbi Tarife ücretini belirleyen üçüncü kısma yüzde 13’lük yeni bir dilim eklenmiştir” denildi.

MAHKEME TÜRLERİNE GÖRE ÜCRETLER DEĞİŞTİ!

Baronun paylaştığı bilgilere göre, asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda maktu ücret 45 bin TL oldu.

Sulh hukuk mahkemelerinde görülen kira davalarının ücreti 30 bin TL, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için ise 22 bin 500 TL olarak belirlendi. İcra dairelerinde yapılan takipler için maktu ücret 9 bin TL, tahliyeye ilişkin icra takipleri için 20 bin TL oldu.

Ev sahibi ve kiracı davalarında kira davası maliyeti 60 bine dayandı! Avukatlık ücretlerinde yeni tarife... 2

AĞIR CEZA DAVASI 65 BİN LİRA!

Ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görülen davalar için maktu ücret 65 bin TL’ye çıkarıldı. İdare ve vergi mahkemelerinde duruşmasız takip edilen davalarda belirlenen maktu ücret 30 bin TL olarak açıklandı.

Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesi uyarınca anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 45 bin TL’ye, yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatların ücreti ise 27 bin TL’ye yükseltildi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum''Kafayı mı yedi diyorlar' 10 tanesini 1 milyon 600 bin TL'ye aldı 'Yatırımdır, zarar etmiyorum'
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandıBakan duyurdu! Hesaplara yatırılmaya başlandı

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Avukat asgari ücret tarifesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.