Evlenecek çiftlere destek! Başvuru detayları belli oldu: 250 bin TL'ye faizsiz kredi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sağlanan destekleri duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Krediler, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilirken toplam 48 ay vadeyle geri ödeniyor.

Ayrıca çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda borç ödemeleri 1 yıl daha ertelenebiliyor. Bunun yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2 bin 46 mağazada yüzde 40’a varan indirim imkânı sunuluyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Projeden yararlanmak isteyen çiftler, başvurularını “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi üzerinden “Başvuru Yap” sekmesine girerek gerçekleştirebiliyor.

Yetkililer, yoğun başvuru beklenen süreçte çiftlerin şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını eksiksiz şekilde yapması gerektiğini belirtiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Destekten faydalanabilmek için her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikâha en az 2 ay kala başvuru yapılması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.