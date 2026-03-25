Evlenecek çiftlere destek! Başvuru detayları belli oldu: 250 bin TL'ye faizsiz kredi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında genç çiftlere faizsiz kredi sağlanacak. 250 bin TL’ye kadar çıkan destek için başvuru şartları netleşti.

Evlenecek çiftlere destek! Başvuru detayları belli oldu: 250 bin TL'ye faizsiz kredi
Cansu Çamcı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlilik hazırlığında olan gençlere yönelik “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamında sağlanan destekleri duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin TL, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Krediler, 2 yıl geri ödemesiz olarak verilirken toplam 48 ay vadeyle geri ödeniyor.

Evlenecek çiftlere destek! Başvuru detayları belli oldu: 250 bin TL ye faizsiz kredi 1

Ayrıca çiftlerin çocuk sahibi olması durumunda borç ödemeleri 1 yıl daha ertelenebiliyor. Bunun yanı sıra farklı sektörlerde faaliyet gösteren 2 bin 46 mağazada yüzde 40’a varan indirim imkânı sunuluyor.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

Projeden yararlanmak isteyen çiftler, başvurularını “ailegenclikfonu.aile.gov.tr” adresi üzerinden “Başvuru Yap” sekmesine girerek gerçekleştirebiliyor.

Evlenecek çiftlere destek! Başvuru detayları belli oldu: 250 bin TL ye faizsiz kredi 2

Yetkililer, yoğun başvuru beklenen süreçte çiftlerin şartları dikkatle incelemesi ve başvurularını eksiksiz şekilde yapması gerektiğini belirtiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Destekten faydalanabilmek için her iki eşin de 18-29 yaş aralığında olması, resmi nikâha en az 2 ay kala başvuru yapılması ve hane gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.

Bolu Dağı Tüneli'nden Ramazan Bayramı tatilinde 331 bin 321 araç geçtiBolu Dağı Tüneli'nden Ramazan Bayramı tatilinde 331 bin 321 araç geçti
AB ülkeleri çiftçilere destek hazırlıkları yapıyorAB ülkeleri çiftçilere destek hazırlıkları yapıyor

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

ABD basını duyurdu! Beyaz Saray'dan İran'a 15 maddelik ateşkes planı

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

Trump açıkladı: "Uçak gemisine 100 füze fırlattılar"

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

SON DAKİKA | Fenerbahçe'den dünyayı sallayacak çifte bomba! İspanyollar son dakika olarak duyurdu

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda ünlü isime gözaltı kararı

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Akaryakıta indirim: Tabelada fiyatlar değişti

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

Erdoğan "Talimat verdim" diyerek duyurdu! APP plaka, ekran ve ses sistemleri...

