"Evlenmeyenler memur olmasın" çıkışı! 'Kasaptan et almıyorum, kuzu kesiyorum' diyen Mustafa Destici yine sahnede

Devrim Karadağ

Daha önce "Kasaptan et almıyorum, kuzu kesiyorum" diyerek verdiği tasarruf önerisiyle gündem yaratan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici bu kez de 'evlilik' çıkışıyla tartışma yarattı. İş başvurularında evli olanların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Destici "Evlenmemiş adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın" dedi. Destici'nin bu sözleri yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.

BBP lideri Mustafa Destici'den "Evlenmeyenler memur olmasın" çıkışı geldi. BBP Mardin Başkanlığı töreninde konuşan Genel Başkan Destici, yine gündem yaratacak bir öneride bulundu. "Radikal bir şey söyleyeceğim" diyerek söze başlayan Destici, evlenenlere yönelik daha somut yardımların yapılması, adımların atılması gerektiğini belirtti.

"İŞE ALIMLARDA EVLİ OLAN TERCİH EDİLSİN"

İşe alımlarda evlilere öncelik verilmesi gerektiğini belirten Destici, "İki kişi bir yere iş için başvuru mu yaptı? Evli olan tercih edilsin" dedi.

"EVLENMEYEN DEVLET MEMURU OLAMASIN"

Bu konuda somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Destici, "Evlenmemiş adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın. Ben şahsen, bana milletim yetki versin bu kararları alırım. Çünkü bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir." diye konuştu.

Mynet Anket Mustafa Destici'nin 'Evlenmeyenler memur olmasın' Çıkışı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Katılıyorum, evli bireyler işe alımda öncelikli olmalıdır.
Katılmıyorum, evlilik durumu işe alımda kriter olmamalıdır.
Evlilik şartı getirilmesi toplumda ayrımcılığa yol açar.
Bu anket 11 saat 54 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

BBP lideri Destici'nin açıklamaları şöyle;

"Evlilik yapanlara yardımlar var, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması gerekiyor. Örneğin; çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alımlarda evlilere öncelik verilsin. Bunun yapılması lazım. İki kişi bir yere iş için başvuru mu yaptı? Evli olan tercih edilecek.

Neden? Çünkü işsiz adamın evlenmesini anlayabiliyorum. Onun için evli olanların tercih edilmesi lazım.

YAŞ SINIRI DA VERDİ

Ya da belli bir yaş sınırı gerekiyor. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. 25 yaşına gelmiş, hadi diyelim 27 olsun.

Evlenmemiş adamı devlet memuru ya da kamu işçisi yapmayacaksın.

Böyle cesur bir karar alabiliyor musun? Karar böyle olur. Ben şahsen, bana milletim yetki versin bu kararları alırım. Çünkü bizim bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir."

"KUZU KESTİRİYORUM" DİYEREK TASARRUF ÖNERİSİ VERMİŞTİ

Destici daha önce de "Et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyerek yaptığı tasarruf önerisiyle gündem olmuştu. Katıldığı televizyon programında aldığı ‘tasarruf önlemlerinden’ örnekler veren BBP Genel Başkanı Destici, “Ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidip kuzuyu kestiriyorum” demiş, bu sözleri tartışma yaratmıştı.

En Çok Aranan Haberler

