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EYT başvurusunda ‘SMS’ detayı! Bağ-Kur'lu ve SGK'lılar için tarih netleşti: İlk maaşlar 17 Nisan’da hesaplarda…

08.03.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugüne kadar İzmir'de emeklilik için başvuranların sayısının 40 bini aştığını belirtti. Kurt, "Vatandaşlarımız Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. Bağ-Kur'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek" dedi.

EYT başvurusunda ‘SMS’ detayı! Bağ-Kur'lu ve SGK'lılar için tarih netleşti: İlk maaşlar 17 Nisan’da hesaplarda…

EYT yasasının Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından emekli adayları, SGK İzmir İl Müdürlüğü binasında yoğunluk oluşturdu. Başvuru formlarını dolduranlar, işlemlerini yaptırabilmek için sıraya girdi. SGK İzmir İl Müdürü Yavuz Kurt, bugüne kadar İzmir'de emeklilik için başvuran kişi sayısının 40 bini aştığını belirtti.

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EYT'lilere yönelik yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Kurt, "İzmir'de 30 ilçemizden 23'ünde sosyal güvenlik merkezlerimiz var. Gerek bu merkezlerimiz, gerekse de kentin belirli noktalarındaki mobil araçlarımız vasıtasıyla vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını almaktayız. İzmir'de, yasa yürürlüğe girdiği günden itibaren gerek e-Devlet, gerekse de merkeze başvuranlarla 40 binin üzerinde başvuru aldık" ifadelerini kullandı.

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'İŞTEN AYRILIŞ İŞLEMLERİNİ İŞVERENLERİN GERÇEKLEŞTİRMESİ GEREKİYOR'

Çalışan veya çalışmayan EYT'lilerin emeklilik başvurularında da açıklamalarda bulunan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çalışan vatandaşlarımızın emeklilik başvurularını yapabilmeleri için mutlaka işten ayrılış işlemlerinin işverenleri tarafından gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun için 08 koduyla emeklilik ya da toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılma işlemi yapılan sigortalı SGK'ya başvurup, emeklilik talebinde bulunabilir. Bu işlem e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi aynı zamanda emeklilik başvuru dilekçesi olan resmi adı 'Gelir Aylık Ödenek Talep Taahhüt Belgesi'ni PTT kargo, APS veya iadeli taahhütlü SGK'nın il ve merkez müdürlüklerine gönderilerek de yapılabilir. Haricen de SGK'nın illerde kurulu müdürlüklerine başvurmak suretiyle emeklilik başvurularını gerçekleştirebilirler."

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'MAAŞ BAĞLANDIĞI SMS İLE BİLDİRİLECEK'

Emeklilik başvurusu sırasında cep telefonu numarasını dilekçeye kaydedenlerin, emekli aylığının bağlanıp bağlanmadığı konusunda SMS ile bilgilendireceklerini dile getiren Kurt, "Ayrıca vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden emeklilik sorgulama bağlantısından maaşlarının bağlanıp bağlanmadığını öğrenebilir. Vatandaşlarımız mart ayında başvurularını yaptılarsa, 1 Nisan'dan itibaren emeklilik aylıklarını hak etmiş olacaklar. EYT kapsamındaki vatandaşlarımızın yasanın yürürlüğe girdiği 3 Mart'tan itibaren aynı ay içinde farklı günlerde yaptığı başvuruların birbirinden hiç farkı yok. Yani mart ayı içinde hangi gün başvuru yaparsa yapsın 1 Nisan'da emekli aylığını hak etmiş olacaktır. Vatandaşlarımız isan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. Bağ-Kur'lular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek. Ayrıca emeklilik dilekçelerine belirttikleri banka şubesinden maaşlarını alabilirler" açıklamalarında bulundu.

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'İŞVERENLERE TEŞVİK'

Kişilerin, emeklilik dilekçesini verdikten 1 gün sonra tekrar bir iş yerinde çalışmaya başlayabileceğini belirten Kurt, "Bunun için sosyal güvenlik destek primine tabi bildirimlerinin yapılması yeterli. EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşan vatandaşlarımız işten çıkışlarının yapıldığı iş yerinde 30 gün içinde çalışmaya başlarlarsa, işverenlere yönelik yüzde 5'lik hazine teşviği söz konusu olacaktır" ifadelerini kullandı.

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EYT için kuruma gelenlerden evli ve 2 çocuk babası Murat Koçak (53) ise, "Oldukça heyecanlıyız ve mutluyuz. İnşallah herkese nasip olur. İyi oldu. İlk maaşımı aldığımda ailemi yemeğe götüreceğim. Ondan sonra borçları ve faturalarımı yatıracağım" dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi Hülya Karahan (49) da, "13 sene emekliliği bekledim. Allah nasip ederse emekli olacağım. Emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. (DHA)


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