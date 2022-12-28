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EYT'de yaş şartı aranmayacağı açıklandı! Şimdi gözler ne zaman Meclis'e geleceğinde... AK Parti tarih verdi

28.12.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT'de aylardır beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonların beklediği düzenlemenin detaylarını paylaştı. Yeni kararla birlikte emekli olmak için yaşa takılanlarda yaş sınırlaması aranmayacak. Heyecanlandıran sözlerin ardından şimdi gözler EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceğinde... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu milyonları etkileyecek düzenleme için tarih verdi. İşte detaylar...

EYT'de yaş şartı aranmayacağı açıklandı! Şimdi gözler ne zaman Meclis'e geleceğinde... AK Parti tarih verdi

Milyonların aradığı sorunun cevabı nihayet yanıtlandı. Cumhurbaşkanı Reecep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesinin detaylarını paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yaş şartı olmayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti.

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ÖNCEKİ AÇIKLAMALARA GÖNDERME

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce asgari ücret, 3600 ek gösterge, memur ve emekli maaşları, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT konusunda gerekli adımları atacaklarını dile getirdiklerini hatırlattı.

Bu 5 adımın sonuncusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesi olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tek tek yerine getirildiğine şahit olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. AK Parti söylediğini yapan, yaptığını söyleyen bir parti. İlkeli siyaset yürüten bir parti. Müjde, EYT'de yaş şartı yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde verdiğimiz sözü tuttuk. Tüm EYT'li kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"EN KISA ZAMANDA..."

"Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhur İttifakı yapar, yaparsa Erdoğan yapar." mesajını veren Akbaşoğlu, EYT düzenlemesini de içeren kanun teklifinin en kısa zamanda Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

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Bugüne kadar hiçbir toplum kesimine verdikleri sözün hilafına bir yaklaşım sergilemediklerini, sergilemeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, tüm toplum kesimlerinin refahını, alım gücünü artıracak adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.

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