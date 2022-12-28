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SON DAKİKA | EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü... Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

28.12.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili verilecek kararları bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine sonrası EYT ile ilgili düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini açıkladı. EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT'de detaylar neler? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | EYT'de yaş sınırı olacak mı? Beklenen gün geldi! EYT'de düğüm çözüldü... Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Son dakika | Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, EYT ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyordu. "EYT'de yaş sınırı olacak mı? EYT ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtı belli oldu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirterek yaş sınırının da o gün açıklanacağını söylemişti.

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SON DAKİKA: EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI? ERDOĞAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

EYT'nin müjdesiyle huzurunuzdayım. EYT düzenlemesi uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir olması hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz.

Geçmiş yıllardaki uygulamalar nedeniyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hal alabilmesi için çok uğraştık.

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Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu zaten gösterdik, gösteriyoruz. Geçtiğimiz hafta duyurduğumuz asgari ücret rakamı da bu iradenin tezahürüdür.

Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenlemeyle birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındararak yerine oturtmuş olacağına inanıyorum. Bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz.

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Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık.

YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK

Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin daha vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi yaş sınırı uygulanmayacak. Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmalarını da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.

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Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden 2023'ün ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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