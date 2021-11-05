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EYT'de yeni gelişme! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formüller

05.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT’liler gözünü, kulağını hükümetten gelecek habere dikti. EYT’liler için yeniden çalışmalara başlandı. EYT’liler için çeşitli formüller masada. Bu kapsamda Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor. İşte EYT ile ilgili merak edilenler…

EYT'de yeni gelişme! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için yeni formüller

Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için çalışma başlattı. EYT düzenlemesinde başta maliyet olmak üzere, hangi modelin benimseneceğine kadar pek çok detay etraflıca değerlendiriyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olacak.

EYT formülü için Almanya ve Finlandiya modelleri de inceleniyor.

Ancak, hangi düzenleme yapılırsa yapılsın bir yaş kriterinin olacağını, 50 yaş altında kimsenin EYT kapsamında emekli olmasının mümkün olmayacağını belirtiyor.

Almanya ve Finlandiya modelinde uygulanan formüle göre; belli bir yaş kriterini sağlayan sigortalıya emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl belli oranda kesinti yapılarak emekli olma imkanı sunuluyor.Emeklilik yaşına gelindiğinde ise vatandaş maaşını tam alıyor.

Almanya'da kesinti oranı yıllık yüzde 2. EYT'liler, prim ve sigortalık sürelerini tamamlayan ancak yaş kriterini nedeniyle emekli olamayanlardan oluşuyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili çalışmalar sürerken, 2022 yılı bitmeden düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması bekleniyor. Diğer bir deyişle 3600 ek gösterge bekleyenler gibi EYT’liler de 2022 yılı sonunu bekleyecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

5 milyon kişinin emekliliğini doğrudan etkileyen EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinden önceki sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanların yaşa takılmaksınız emekli olması durumunu ifade ediyor.

8 Eylül 1999'da yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. Yani emekli olmak için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartı gibi 3 koşulun birlikte sağlanması aranmaya başladı.

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