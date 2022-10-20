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EYT’de yeni gündem maaş miktarı! EYT'liler ne kadar maaş alacak? SGK uzmanı hesapladı

20.10.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken maaş hesaplamaları ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin maaş hesabıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika EYT haberiyle ilgili detaylar...

EYT’de yeni gündem maaş miktarı! EYT'liler ne kadar maaş alacak? SGK uzmanı hesapladı

EYT yasası ile ilgili son dakika açıklamaları sonrasında milyonlar yasanın çıkacağı günü beklemeye geçti. EYT ile ilgili çalışma grubu kurulurken düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanması da bekleniyor. EYT'lilerin nasıl emekli edilecekleri ile ilgili tek formül üzerinde durulurken alacakları maaşlarla ilgili Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun'dan açıklama geldi. İşte haberi detayları...

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'3 BİN 500 İLE 5 BİN TL AYLIK ALACAKLAR'

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasanın aralık ayında TBMM’ye gelmesi bekleniyor. EYT’lilerin ne kadar maaş alacağı konusunda değerlendirme yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye'de emekli aylığı ortalamasının 4 bin 600 TL civarında olduğunu belirtti.

Erdursun, EYT'lilerin büyük bölümünün, yaklaşık yüzde 70'inin, emekli olmaları durumunda 3 bin 500 ile 5 bin TL aylık alacağı tahmininde bulundu.

Türkiye'de her ay 30-40 bin kişinin emekli olduğunu belirten Erdursun, bu nedenle mayıs ayından yasanın çıkacağı aralığa kadar emekli olanlarla birlikte EYT'li sayısının 4 milyon 400'e kadar ineceğini öngörüyor.

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ÖNCE ERDOĞAN'A SUNULACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamasına göre EYT ile ilgili yeni düzenlemeye dair çalışmalarda sona gelindi ve ortaya çıkarılan plan yakın bir zamanda öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Aralık ayında yapılacak bir basın toplantısıyla detayları duyurulacak olan çalışma daha sonra yasa teklifi haline getirilerek TBMM'ye sunulacak. Yasanın bu yıl sona ermeden çıkartılması hedefleniyor. (DW Türkçe)

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maaş EYT

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