EYT'de 'yıpranma' formülü! 40'tan fazla iş kolunda gün kazanıp, yaşı öne çekmek mümkün... Tek dikkat edilecek nokta: Meslek kodları!

EYT'de yasayı birkaç günle ya da bir ayla kaçıranları umutlandıran formül gündem oldu. 'Fiili hizmet zammı' yani yıpratıcı işte çalışana erken emeklilik yoluyla yaşı geri çekme durumu söz konusu olabiliyor. Bu sayede kimyasal madde üreten iş kolları, TSK ve Emniyet teşkilatı, basın sektörü gibi 40'ın üzerinde iş kolunda tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlar için emeklilik kapısı açılabilir. Bunun için de yıpranma hakkı olan mesleğin kodunun doğru bildirilmesi gerekiyor.

EYT kapsamına giremeyen, kaçırdım diye üzülen bir çalışan eğer fiili hizmet zammı kapsamında çalıştıysa yıpranma süresi, işe başlangıç tarihini geriye çekebilir. Bu durumda o çalışan da EYT'den faydalanabilir.

EYT İÇİN GÜN KAZANIP, YAŞI GERİ ÇEKMEK MÜMKÜN

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Sadece gün kazandırmıyor, emeklilik yaşınızı da geri çekmiş oluyor. Madende çalışan bir vatandaşımızı düşünelim. Bir yılda 360 gün çalışıyor. Artı bunun üzerine de 90 gün yıpranma payı alıyor, yani 360 gün çalışsa da SGK bunu 450 gün olarak kabul ediyor. Siz 500 gün çalıştınız diyelim, 900 günü de buradan aldığınız için 5900'e tamamlamış oluyorsunuz. " dedi.

3 YIL ÖNE ÇEKİP EMEKLİ OLABİLİR

Bu sayede 53 yaşında emekli olacak bir çalışan 3 yıl öne çekerek 50 yaşında emekli olabilir.

MESLEK KODLARINA DİKKAT!

Bu düzenlemeden faydalanabilmek içinse emeklilik başvurusundan ilk önce yapılması gereken meslek kodlarını doğru şekilde bildirmek.



