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EYT düzenlemesinde '10 gün' detayı! Süre sınırına uymayan yararlanamayacak

30.01.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Söz konusu taslakla birlikte emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildi. Taslağa göre, emekli olup çalışmaya devam edilenlere de sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık uygulanacak

EYT düzenlemesinde '10 gün' detayı! Süre sınırına uymayan yararlanamayacak

EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin detayları canlı yayında açıkladı. Hazırlanan taslak metindeki maddelerden emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle, emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik olan detay dikkat çekti.

10 GÜNLÜK SÜRE SINIRI KONULDU

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar... EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

İNDİRİM SÖZ KONUSU OLMAYACAK

NTV'de yer alan habere göre; Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

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İŞVEREN FAYDALANACAK

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.

EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar... EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...


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EYT

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