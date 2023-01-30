EYT düzenlemesinde '10 gün' detayı! Süre sınırına uymayan yararlanamayacak

EYT düzenlemesi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin detayları canlı yayında açıkladı. Hazırlanan taslak metindeki maddelerden emekli olup da aynı iş yerinde çalışmak isteyenlerle, emekli olup başka işte çalışmak isteyenlere yönelik olan detay dikkat çekti.

10 GÜNLÜK SÜRE SINIRI KONULDU

Metinde, EYT kapsamında emekli olanların 10 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanması hükme bağlandı. Bu süreye geçirip aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlere indirim uygulanmayacak.

İNDİRİM SÖZ KONUSU OLMAYACAK

NTV'de yer alan habere göre; Ayrıca, emekli olup aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlardan başka iş yerine geçenler de bu indirimden ikinci kez yararlanamayacak. Yani 10 günlük süre içinde aynı iş yerinde çalışan başka iş yerine geçerse indirim söz konusu olmayacak.

İŞVEREN FAYDALANACAK

Bu düzenlemeyle işverenlerin deneyimli elemanlarını EYT nedeniyle yitirmesine engel olunmak istendiği belirtiliyor.



