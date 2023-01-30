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SON DAKİKA | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor zorunlu emeklilik şartı kalkıyor 'İşverene 500 TL destek'

30.01.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunulurken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili önemli detayları açıkladı. Buna göre, kadroya alınan işçilerde zorunlulu emeklilik şartı kalkıyor. Öte yandan prim ve sigortalılık süresini tamamlayan herkesin emekli olabileceği öğrenildi. Akbaşoğlu, 500 TL destek ile ilgili de ayrıntıları verdi. İşte EYT son dakika haberinin tüm merak edilenleri…

SON DAKİKA | Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor zorunlu emeklilik şartı kalkıyor 'İşverene 500 TL destek'

EYT düzenlemesinin uzun süredir ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyordu. EYT kararının açıklanmasının ardından milyonların beklediği gelişme yaşandı ve EYT düzenlemesi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'ye ilişkin tüm EYT'lileri ve işverenleri ilgilendiren ayrıntıların kameraların karşısına geçerek duyurdu. İşte EYT son dakika haberine göre merak edilen o soruların yanıtları...

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BU ŞARTLARI SAĞLAYAN HERKES EMEKLİ OLABİLECEK

Peki, EYT şartları neler? Aktarılan bilgilere göre kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. Açıklanan bilgilere göre prim ve sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek.

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İŞVERENE 500 TL DESTEK

İşveren desteği ile ilgili ayrıntılar da netleşti. Sosyal güvenlik destek primi olarak işverenlere 500 lira destek verilecek.

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EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar... EYT resmen Meclis'te! İşte tüm detaylar...

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