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EYT için CHP’den flaş öneri: Emeklilik şartları 1999 öncesine çekilmeli

20.10.2022 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, hangi formül uygulanacak?' soruları merak edilmeye devam ederken CHP’den flaş bir öneri geldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "EYT'liler için emeklilik şartları 1999 öncesine çekilmeli. Emekli maaşları için intibak düzenlemesi yapılmalı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da asgari ücret düzeyinde olmalı." diye konuştu.

EYT için CHP’den flaş öneri: Emeklilik şartları 1999 öncesine çekilmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için emeklilik şartlarının, 1999 öncesine çekilmesini istedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, EYT ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

EYT'lilere, 1999 yılındaki yasal düzenlemeden önce belirlenen şartlara uygun olarak haklarının tanınması gerektiğini belirten Gürer, bunun için herhangi bir formüle ihtiyaç olmadığını söyledi.

Emekli maaşlarındaki katsayının aşağı çekilmesine yol açan düzenlemeden kaynaklı mağduriyetin de ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Gürer, "EYT'liler için emeklilik şartları 1999 öncesine çekilmeli. Emekli maaşları için intibak düzenlemesi yapılmalı. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı da asgari ücret düzeyinde olmalı." diye konuştu.

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Gürer, Bakan Bilgin'in taşeron işçilerin kadroya alınması konusundaki açıklamalarının, bu kesimde büyük beklenti yarattığını dile getirerek, kamu kurum ve kuruluşları, KİT'ler ile belediyelerdeki tüm taşeron işçilerin kadroya alınmasını talep etti. Gürer, "Kamu kurum ve kuruluşlarında dahi bir modern kölelik sürüyor. Çalışma yaşamının bütününde sorunlar var ama kamuda sorunların bu kadar yoğunlaşmasının, sosyal devlet kavramıyla açıklanabilir bir yanı yok." sözlerini sarf etti.

2023 yılı bütçe görüşmelerine yarın başlanacağını anımsatan Gürer, TBMM'de bütçe görüşmelerinin oluşturacağı yoğunluk içerisinde, çalışma yaşamına ilişkin düzenlemelerin yasalaştırılmasının yıl sonuna kadar nasıl yetiştirileceğini sordu. (AA)

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CHP EYT

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