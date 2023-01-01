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EYT için geri sayım! Milyonların beklediği düzenleme Meclis'e geliyor

01.01.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Ocak ayı itibariyle TBMM'nin gündemine gelecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

EYT için geri sayım! Milyonların beklediği düzenleme Meclis'e geliyor

Meclis, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak. Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Meclis'in yeni yıldaki ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması olacak. Komisyonun oluşturulması için görüşmeler, Genel Kurulda salı günü yapılacak.

Ayrıca Meclis Genel Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı'nın kurulmasını içeren kanun teklifinin yasalaştırılması için mesaisini sürdürecek.

Uludağ'ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi de Genel Kurulda görüşülecek.

Genel Kurulda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de müzakere edilecek.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN GERİ SAYIM

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

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Başörtüsüne ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Komisyonundaki görüşmeleri gerçekleştirilecek, daha sonra Genel Kurul süreci başlayacak.

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele, iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan tanıyan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak.

Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak. 7. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis'e sunulacak düzenlemeler arasında yer alıyor.

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TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da bir haftalık aranın ardından yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, partililere hitap edecek.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
EYT meclis

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