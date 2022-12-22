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EYT'lilerin gözü kulağı asgari ücret zammındaydı! Emeklilik dilekçesi için hesaplar değişti: 6 bin 471 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi

22.12.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için milyonların aylardır süren meraklı bekleyişi sona erdi. 2023 asgari ücretin 8 bin 506 TL'ye yükselmesiyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) merakla beklediği kıdem tazminatı düğümü de çözülmüş oldu. Buna göre Ocak ayında emeklilik başvurusu yapmaya hazırlanan EYT'lilerin kıdem tazminatı hesapları da değişti. 6 bin 471 TL'lik ücret artık 10 bin TL üzerinden belirlenecek. İşte detaylar...

EYT'lilerin gözü kulağı asgari ücret zammındaydı! Emeklilik dilekçesi için hesaplar değişti: 6 bin 471 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi

Son dakika asgari ücret zammı belli oldu. Milyonların beklediği zam oranını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Türk-İş'in muhalefet şerhi koyduğu kararı Erdoğan, Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu açıkladı. Yüzde 54,66'lık zam kararı sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) merakla beklediği kıdem tazminatındaki düğüm de çözülmüş oldu.

2023 ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU

2023 asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile kamaraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin net 8 bin 506 TL olduğunu duyurdu.

Asgri ücrete yüzde 54,66'lık zam sonrası birçok kalem de artış yaşanacak. GSS primi, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığında yaşanacak artışlar merak edilirken, EYT'lilerin gözü kulağı kıdem tazminatında yaşanacak değişimdeydi.

KIDEM TAZMİNATI DA ARTTI

EYT konusunda işveren kesiminin önemli çekinceleri olduğu bilinen kıdem tazminatı da asgri ücretle birlikte artmış oldu.

Asgari ücret pazarlığında bu konunun da masaya gelmiş olduğunu söyleyen uzmanlar, işverenin çekincelerinin giderilmiş olarak bu rakamın ortaya çıktığını belirtti.

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EYT'LİLER MERAKLA BEKLİYORDU: YÜZDE 54,66 ORANINDA YÜKSELDİ

Katıldığı canlı yayında konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun , asgar, ücret zamıyla birlikte kıdem tazminatının da yüzde 54,66 oranında arttığını duyurdu.

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"ARTIK 10 BİN TL ÖDEYECEKLER"

Erdursun "İşverenler şu an da EYT'lilere kıdem tazminatı ödeyecek Bir yılık çalışma karşılığında 6 bin 471 TL, ödeyeceklerdi ancak asgari ücrete gelen zamla birlikte artık 10 bin TL ödeyecekler." dedi.

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PAZARLIKLARDA MASADAYDI

Söz konusu konunun pazarlık masada gündeme gelmiş olabileceğini söyleyen Erdursun "Bunlarda masada muhakkak yer almıştır. Çünkü EYT'lilerle ilgili yasal düzenleme Ocak ayında yapılacağı için yani beklentimiz o yönde. EYT'liler Ocak ayında emeklilik için müracaatlarda bulunacaklar. Bu nedenler alacakları kıdem tazminatı da yüzde 54,66 oranında artmıştır. İşverenler muhakkak bunu da toplantıda dile getirmiştir." diye konuştu.

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