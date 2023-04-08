EYT'liye toplu para! İlk maaşta 25 bin liraya kadar ödeme... Maaş günü detayı ile 7.000 TL daha fazla...

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanca birden kavuşuyor. Bunların ilkini fark ödemeleri oluşturuyor. Ayın 1'i ile yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi yapılıyor. Maaş ödeme günü ayın 17'si olana 16 günlük ödeme veriliyor. Maaş günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa ödenecek tutar 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira oluyor.

EN AZ 9.500 TL MAAŞ VE İKRAMİYE

Takvim’den Çığıl Ön Yener’in haberine göre, aylık bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemeleri başlarken, bunu 14 Nisan'da başlayacak emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ödemeleri izleyecek. Meclis'ten geçen yasa kapsamında ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira aylık yatırılırken, Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak da tüm emeklilere 2 bin lira verilecek.

BANKAYA GÖRE FARKLI PROMOSYON

EYT'lilere eğer başvuru yaparsa ilk aylık ödemesinin ardından 2-3 iş günü içerisinde promosyon da ödenecek. Mevcut kampanyalara göre emekli maaşı 7 bin 500-9 bin 999 lira aralığında olanlar 4 bin 500 ile 9 bin lira arasında promosyon alabilecek. 10 bin lira ve üzeri emekli aylığı olanlar ise 5 bin ile 10 bin lira arasında promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

TABAN AYLIK ALANIN KAZANCI

7 bin 500 lira aylık ödemesi yapılacak bir EYT'liye maaş gününe göre 4 bin lira ile 6 bin 750 lira arasında fark, seçilen bankaya göre de 4 bin 500 lira ile 9 bin lira arasında promosyon verilecek. 2 bin lira ikramiyenin de eklenmesiyle aynı ayda en az 18 bin, en çok 25 bin 250 lira ödemeden yararlanılacak.

Maaş tutarı: 7.500 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 17 Nisan

16 günlük maaş farkı: 7.500 / 30 x 16 = 4.000 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 4.500-9.000 TL

TOPLAM: 18.000-22.500 TL

Maaş tutarı: 7.500 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 28 Nisan

27 günlük maaş farkı: 6.750 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 4.500-9.000 TL

TOPLAM: 20.750-25.250 TL

Maaş tutarı: 10.000 TL

Emeklilik tarihi: 1 Nisan

Maaş tarihi: 28 Nisan

27 günlük maaş farkı: 9.000 TL

Bayram ikramiyesi: 2.000 TL

Promosyon: 5.000-10.000 TL

TOPLAM: 26.000-31.000 TL

İŞTE SSK'LILARIN ÖDEME TARİHLERİ

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI VE BAĞKUR'LULARIN ÖDEME GÜNLERİ

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023'te, Bağkur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri; Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan 2023'te, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan'da ödenecek.



