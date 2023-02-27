EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

Milyonlar EYT düzenlemesi ve kamuya olan borçların yapılandırması için beklerken, Meclis’in ‘deprem’ nedeniyle verdiği ara yarın sona erecek. Genel Kurul’da birinci öncelikli konu olacak EYT için AK Parti’den son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ‘EYT ne zaman yasalaşacak?’ sorusuna, “TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz” yanıtını verdi.

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