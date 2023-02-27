FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

27.02.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT son durum milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemede en kritik adım yarın Meclis'in açılması ile atılacak. Genel Kurul Öncesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan flaş bir açıklama geldi. Elitaş, 'EYT ne zaman açıklanacak' sorusuna yanıt vererek, Çarşamba gününü işaret etti. Elitaş, Meclis'in ikinci gündem maddesinin ise yapılandırma olduğunu söyledi.

EYT SON DAKİKA: AK Parti'den EYT açıklaması: Elitaş net tarihi açıkladı, gün verdi: İkinci gündem ise yapılandırma...

Milyonlar EYT düzenlemesi ve kamuya olan borçların yapılandırması için beklerken, Meclis’in ‘deprem’ nedeniyle verdiği ara yarın sona erecek. Genel Kurul’da birinci öncelikli konu olacak EYT için AK Parti’den son dakika açıklaması geldi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş konuya ilişkin yaptığı açıklamasında ‘EYT ne zaman yasalaşacak?’ sorusuna, “TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz” yanıtını verdi.

AYRINTILAR GELİYOR…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toplam maliyetin yüzde 10’unu geçmiyor! Yerlisi üretildi, fiyatlar geriledi…Toplam maliyetin yüzde 10’unu geçmiyor! Yerlisi üretildi, fiyatlar geriledi…
Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak! Borçlar silinecek, 60 bin TL yardım ödemesi yapılacak!
DASK’ta gözden kaçan ‘üst sınır’ detayı: Daha fazlasını alamayacaklar...DASK’ta gözden kaçan ‘üst sınır’ detayı: Daha fazlasını alamayacaklar...
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

GSS prim borcu olanlar dikkat! Borç da faiz de silinecek…

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

EPDK duyurdu: Benzin ve motorin...

EYT'de ilk maaş bu kez de ‘otomasyon’a takılacak!

EYT'de ilk maaş bu kez de ‘otomasyon’a takılacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.