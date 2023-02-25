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  4. EYT SON DAKİKA | Çalışan EYT’linin maaşına en az 638 liralık ek! Salı günü Meclis’e geliyor: Brüt maaş alana avantaj…

EYT SON DAKİKA | Çalışan EYT’linin maaşına en az 638 liralık ek! Salı günü Meclis’e geliyor: Brüt maaş alana avantaj…

25.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. 28 Şubat Salı günü Meclis’in verdiği ‘deprem’ arasının sona ermesi ile 4 maddeli EYT şartları Genel Kurul’da görüşülecek. Kanun teklifinin kurul sonrası aynı gün yasalaşması bekleniyor. EYT maaş hesaplaması milyonlarca kişinin gündeminde yer alırken yeni detay ortaya çıktı. Çalışmaya devam eden EYT’lilerin net ücreti 'prim farkı' nedeniyle artacak. Asgari ücretli emeklinin net ücreti 638 lira daha yüksek olacak.

EYT SON DAKİKA | Çalışan EYT’linin maaşına en az 638 liralık ek! Salı günü Meclis’e geliyor: Brüt maaş alana avantaj…

Son dakika EYT haberleri… Milyonların gözü EYT düzenlemesi için TBMM'ye çevrildi. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar ile başlangıcını borçlanmayla bu tarihe çekenlere yıl ve primi tamamlamaları şartıyla emeklilik yolunu açan düzenlemenin 28 Şubat günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenlemeyle ilk etapta 2.2 milyon kişi emeklilik imkanı elde edecek. Bu kişilerin bir bölümü de çalışmaya devam edecek.

Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu Kredi desteği ile EYT’liye kolay emeklilik yolu

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İŞVERENE PRİM DESTEĞİ

Takvim’in haberine göre, EYT'lilerin çalışmaya devam etmesi de desteklenecek. Emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlayan işçiler için ödenen sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim uygulanacak. Böylece normal çalışan ile EYT düzenlemesiyle emekli olan çalışan arasındaki prim farkı 2 puana düşecek. İşverenler bu farkın da kaldırılmasını isterken, 10 günlük sürenin ise TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında 1 aya uzatılması talepleri bulunuyor.

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NE KADAR EK ÖDEME ALINACAK?

Emekli olup çalışmaya devam eden SSK'lılardan yapılan prim kesintisi ise azalacak. Bu sayede işçilerin aynı brüt ücretle çalışmaya devam etseler de net ücretleri artacak. Örneğin; asgari ücretli işçiden yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Böylece 10 bin 8 lira olan brüt ücretten 1.501 lira 20 kuruş prim kesintisi yapıldıktan sonra işçiye net 8.506,80 lira ödeniyor. Bu işçi emekli olup aynı brüt ücretle çalışmaya devam ettiğinde yüzde 15 yerine yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılacak. Aylık prim kesintisi bin 501 lira 20 kuruştan 750,60 liraya düşecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9.144,81 lira net ücret geçecek. Yani brüt 10.008 lira asgari ücretle çalışanın net ücreti emeklilik öncesi 8.506 lira iken, emeklilik sonrası 9.144 lira olacak. İşçinin net ücreti 638,1 lira artacak.

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BRÜT MAAŞ ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPANA YARAYACAK

Prim kesintisinin azalması nedeniyle net ücrette yaşanacak artış brüt maaşı 11 bin lira olanda 701,25, 15 bin lira olanda 956,25, 20 bin lira olanda 1.275, 25 bin lira olanda 1.593 lirayı bulacak. Brüt maaşı 30 bin lira olanın net ücreti ise 1.912 lira yükselecek. Tüm SSK'lılarda prim farkı yaşanacak. Ancak bu fark, işverenle brüt maaş üzerinden anlaşma yapanlara yansıyacak. Net maaşla anlaşanlarda ise bu fark işveren tarafından değerlendirilecek.

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10.008 TL BRÜT MAAŞ İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

ÇALIŞAN İŞÇİ

  • Brüt maaş: 10.008 TL
  • Prim kesintisi: 1.501,20 TL
  • Gelir vergisi matrahı: 8.506,80 TL
  • İstisna matrah tutarı: 8.506,80 TL
  • İstisna sonrası matrah: 0 TL
  • Gelir vergisi: 0 TL
  • Net maaş: 10.008 - 1.501,20 = 8.506,80 TL

EMEKLİ İŞÇİ

  • Brüt maaş: 10.008 TL
  • % 7.5 SGDP kesintisi: 750,60 TL
  • Gelir vergisi matrahı: 9.257,40 TL
  • Vergi dışı kalacak tutar: 8.506,80 TL
  • İstisna sonrası gelir vergisi matrahı: 750,60 TL
  • Gelir vergisi: 750,60 * 15/100 = 112,59
  • Net maaş: 10.008- (750,60 + 112,59) = 9.144,81 TL
  • FARK: 9.144,81 - 8.506,80 = 638,01 TL


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