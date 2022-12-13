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EYT SON DAKİKA haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz

13.12.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT ile ilgili tarih verdi. Erdoğan, 'EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz' açıklamasını yaptı. İşte son dakika EYT haberinin detayları...

EYT SON DAKİKA haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz

Son dakika EYT haberi: EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ve asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?' sorusuna yanıt aranırken Emeklilikte Yaşa Takılanlar için takvimin Ocak 2023’te başlayacağı iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan EYT ile ilgili net tarih geldi. Erdoğan, 'EYT'yi bu ay sonuna kadar neticelendireceğiz' açıklamasında bulundu.

AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EYT'DE TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(EYT) İnşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.' ifadelerini kullandı.

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ÇALIŞMALAR AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dünkü Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin EYT ile ilgili sorularına cevap verdi.

Çalışmanın henüz tamamlanmadığını aktaran Bakan Bilgin, EYT için tarih de verdi. Bakan Bilgin şunları dile getirdi:

Ay sonuna kadar tüm çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Bakan Bilgin, “Daha önce kayıtlarımızda dijital ortamda yer almayanlar dosyalarıyla geliyor inceleyip hizmet birleştirilmesi yapılıyor. Bu teknik bir çalışma. Bütün bu çalışmalar tamamlanacak, ay sonuna kadar bitecek diye düşünüyorum. Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis’e götürürüz diye umuyorum çünkü çok hızlı çalışıyoruz. Yeni değil uzun zamandır çalışıyoruz” dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan EYT

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