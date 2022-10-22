EYT, sözleşmeliye kadro, vergi oranları… ‘Mücadele ediyoruz’ diyerek taleplerini açıkladılar

Kamuda kadro bekleyen sözleşmeli çalışanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve vergi dilimlerine ilişkin düzenlemeler için ‘mücadele ediyoruz’ diyen HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, üç kritik konuya ilişkin taleplerini açıkladı. Arslan, sendikaya üyeliklerde noter şartının kaldırılması, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamuda ve yerel yönetimlerde taşeronlar yanında çalışan işçilerin kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi gibi düzenlemelerde mücadele verdiklerine, öncü olduklarına dikkati çekti.

Geçici ve mevsimlik işçilerin kadro sorununun çözümü konusunda da bir takvim oluşturulduğuna işaret eden Arslan, bu sorunun kökünden çözülmesini beklediklerini vurguladı. Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yapılan görüşmeler sonucunda 696 sayılı KHK ile kadro alan kamu işçilerinin özlük haklarındaki bazı eksikliklerin giderilmesine yönelik bir çalışmanın da yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımızla bir mutabakatımız var, Kamu Çerçeve Protokolü'nde 696 sayılı KHK ile kadro alamayan, başta KİT'lerde çalışan bütün arkadaşlarımıza kadrolarının verilmesi konusunda bir mutabakatımız var. Bu mutabakatla bu sorunların çözümü konusunda inşallah yeni bir başlangıcı yapmış olacağız."

“8 EYLÜL 1999'DAN ÖNCE İŞE GİRMİŞ KİŞİLERİN HAKLARININ İADE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun da çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Arslan, bu durumun Türkiye'nin demokratik süreçlerinin güçlendirilmesine hiçbir fayda sağlamadığını aksine yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini anlattı.

Arslan, bu sorunun çözümünde önemli düzenlemeleri, gelişmeleri beklediklerini ifade ederek, "Talebimiz şu, 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş bütün emekçiler, eski mevzuata göre emeklilik haklarını kullanmalı. Getirilen bundan sonraki düzenlemelerin yeni işe girenler için olmasını biz de kabul ediyoruz ama 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş insanların haklarının iade edilmesini istiyoruz. Bu konuda ciddi bir kararlılık gösteriyoruz. Bunu her platformda anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

“VERGİ ORANLARI YÜZDE 10'LA SINIRLANDIRILMALI”

Verginin adaletli bir şekilde alınması konusunda da taleplerinin olduğunu ve bu konuda bir rapor hazırladıklarını anımsatan Arslan, "Türkiye'nin vergi konusunda bir reforma acilen ihtiyacı var. Ancak yüksek enflasyon, yüksek döviz ve buna bağlı yaşadığımız hayat pahalılığı normalleşene kadar bütün vergi oranlarının yüzde 10'la sınırlandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha önce asgari ücret tutarındaki bütün gelirlerden vergi alınmaması için başlatılan çalışmada bazı çevrelerin, "Eğer bunu yaparsanız Türkiye 60 milyar lira kaybeder" diye kıyameti kopardığını ama gerçeğin böyle olmadığının anlaşıldığını ve düzenlemenin çıktığını anlatan Arslan, ücretlilerin vergi meselesinin toplam bütçe gelirleri içerisindeki payının da söylendiği kadar büyük olmadığını söyledi.



