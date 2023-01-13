EYT'yi az farkla kaçıranlar için bir ihtimal daha! Emeklilik kapısı kapanmadı: 'Kısmi emeklilik' formülünde prim ve yaş detayı...

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT'de gözler düzenlemenin Meclise gelip yasalaşacağı tarihe çevrildi. Düzenleme ile EYT'de yaş koşulu kaldırıldı. Ancak EYT'yi kaçıranlar için emeklilik kapısı tümüyle kapanmış değil. Bu durumda olan kişiler için 'kısmi emeklilik' imkanı bulunuyor.

EYT'Yİ AZ FARKLA KAÇIRANLAR İÇİN BİR OLASILIK DAHA VAR

Emekli olmak için 3 koşul aranıyor: Prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş. EYT ile yaş koşulu kaldırılırken düzenlemeden yararlanabilmek için gerekli koşulları, yani 5 bin prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olan hizmet süresi koşulunu doldurmayanlar için bir olasılık daha değerlendiriliyor.

8 EYLÜL 1999 ÖNCESİNE DÖNÜLÜRSE...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Okan Güray Bülbül, ATV'ye yaptığı açıklamada kısmi emeklilik konusunun henüz netleşmediğine değinirken 8 Eylül 1999 öncesi kısmi emeklilik şartlarının 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim sayısı olduğunu dile getirdi.

Bülbül'ün ifade ettiğine göre; 8 Eylül 1999 öncesine tamamen dönülmesi durumunda, yani herkes için 5 bin gün yeterli olacaksa bu durumda 15 yıl - 3600 gün de geçerli olacak.

YAŞ VE PRİM GÜNÜ ŞARTI

Yani kadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurmuşsa; prim günü SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda 5400 günü bulduysa emeklilik hakkı elde edebiliyor.

BİR KOŞUL DAHA ARANIYOR

Kısmi emeklilik için bir koşul daha var, o da en az 15 yıl çalışılmış olması.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ALACAKLAR

Kısmi emeklilik hakkı kazananlar en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 TL alacak.