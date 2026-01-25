Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ekim 2025’te Türk Telekom CEO’luğu görevine başladıktan sonra dikkat çeken bir adım attı. Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın aktardığına göre Şahin, şirkette İnsan Kaynakları biriminde çalışan kızı Zeynep Melike Şahin’in görevinden ayrılmasını istedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Şahin, akraba kayırmacılığına karşı net bir duruşu olduğunu vurguladı. Kızının Türk Telekom’da bir yıl önce en alt kademe olan uzman yardımcısı pozisyonunda işe başladığını belirten Şahin, CEO’luk görevine gelmesinin ardından bu durumun etik olmayacağını düşündüğünü ifade etti.

"ASLA AKRABA KOLLAMASI YAPMADIM, YAPMAM"

Gazeteci Ahmet Hakan'a konuşan Ebubekir Şahin; "Görev yaptığım hiçbir kurumda akraba kollaması yapmadım, yapmam da” diyerek, kararın kurumsal etik ve ilkesel bir tercih olduğunu söyledi.

Ebubekir Şahin'in bu sözleri sosyal medyada bu gecenin en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.