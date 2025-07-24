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Faiz kararı belli oldu! '300 baz puan değil...' diyerek açıkladı 'Fırsat kaçırılmadı'

Merkez Bankası bugün politika faiz kararını açıkladı. TCMB, beklentiler üzerinde politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43 seviyesine indirdi. Faiz kararının ardından piyasalar yakından takip edilmeye başlandı. Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası'nın faiz kararını Mynet'e yorumladı. Bayram, "Örtülü olarak bu faiz oranı 300 baz puan değil 450 baz puanlık bir indirimdir" sözlerini kullandı.

Faiz kararı belli oldu! '300 baz puan değil...' diyerek açıkladı 'Fırsat kaçırılmadı'
Mynet Özel Haber
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası politika faizi kararını saat 14.00'de duyurdu. 17 Nisan tarihli PPK'sında politika faizini 350 baz puan yükselten Merkez Bankası 3 ayın ardından 300 baz puan faiz indirimi ile faizi yüzde 43'e indirdi.

Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

Merkez Bankası, Haziran ayında enflasyonun yatay seyrettiğini ifade etti ve Temmuz'da geçici bir enflasyon artışının olabileceğini kaydetti. PPK metninde, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" sözleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAN KARAR"

Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 2

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 43'e düşürmesinin ardından Ekonomist Muhammet Bayram, Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. Bayram, "Merkez Bankası faizi şu anda indirmeyecekti de ne zaman indirecekti gerçekten bu fırsatı banka tarafından kaçırılmadığını görüyoruz" sözlerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması, CDS puanının 280'nin altına inmesi, Rusya-Ukrayna savaşının ve İran ile Avrupalı devletler arasındaki yapılacak nükleer görüşmelerin İstanbul'da yapılacak olmasına işaret eden Bayram, şunları aktardı:
Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 2

"Konjonktür anlamında gerçekten çok başarılı bir dönemde beklentinin üzerinde bir faiz indirimi ile Merkez Bankası Türkiye’nin önünü açacak bir karar verdiğini söyleyebiliriz"

Dış politikada Türkiye'nin garantör devlet konumuna geldiğini ve bölgede lider ülke olmaya başladığını kaydeden Bayram, "Ekonomi yüzde 90 algı ile yönetilir; aldığınız eğer olumluysa ekonomide işler de iyi gider" şeklinde konuştu.
Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 4

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Türkiye'nin siyasi ve ekonomik alanda ön plana çıktığını belirten Bayram, "Yüksek faizin sebep olduğu enflasyonu bitirebilmek adına faiz indirimlerinin geleceği kuşkusuzdur" diyerek önümüzdeki süreçte yeni faiz indirimlerinin gelebileceğine işaret etti.
Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 5

"300 BAZ PUAN DEĞİL"

Faiz indirim sürecinin aylık enflasyon verilerine göre ve toplantı bazlı devam edeceğini kaydeden Bayram, Temmuz enflasyonun bir miktar yüksek gelme ihtimali olmasından dolayı 300 baz puanlık faizin düşürüldüğünü belirterek, "Eğer temmuz ayı enflasyonu bir miktar yukarı yönlü olmasaydı 350 baz puandan daha fazla bir faiz indirimini bu toplantıda görebilecektik" dedi.

Bayram, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e indirildiğini hatırlattı ve, "Yani örtülü olarak bu faiz oranı 300 baz puan değil 450 baz puanlık bir indirimdir" yorumunda bulundu.
Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 6

PİYASALARI NE BEKLİYOR?

Bayram, Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar faizi yüzde 30-35 bandına indirebileceğinin altını çizdi ve, "Enflasyonun da yıl sonu itibarıyla yüzde 30’un altına gerileceğini dövizin yatay seyrini koruyacağını ve özellikle dövizin enflasyonun daha altında bir getiriye sahip olacağını görüyoruz" dedi.

Faiz kararı belli oldu! 300 baz puan değil... diyerek açıkladı Fırsat kaçırılmadı 7

Piyasalar için de konuşan Bayram, jeopolitik risklerin bir miktar durulduğunu ve Fed'in faiz indirim döngüsüne başlacağını söyledi ve, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Gram altında yıl sonu tahminimiz 4 bin 750 TL civarında. Ancak şu anda düşük bir seviyede olan ve son 13 haftanın on haftasında dış yabancı yatırımcının giriş yaptığı Borsa İstanbul’un daha da güçleneceğini faiz indirimi kararıyla bu haftayı 11.000 puan seviyesinde kapatacağını düşünüyorum"

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TCMB Merkez Bankası politika faizi Fatih Karahan Mynet Özel
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