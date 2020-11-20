Faiz kararı sonrasında altın ve doların seyri... Uzmandan gram altın içi 420 TL tahmini! Dolar/TL ne olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Koronavirüs aşının son faz denemelerinin olumlu haberlerinin gelmesiyle birlikte dolar ve altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oldu. Küresel piyasalarda dolar/TL düşecek mi tekrar değer mi kazanacak araştırılırken, altın fiyatları için uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Aşının pozitif haberlerinin ons altın fiyatlarını gün içerisinde baskılarken en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı faiz artırımı kararı sonrası düşmeye devam ederken, altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi merak ediliyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, yaptığı açıklamada gram altın fiyatı için 420 lira ihtimali açıklaması yaptı. Peki altın ve dolar/TL fiyatları düşecek mi? İşte uzmanından dolar/TL ve altın fiyatları tahmini...

"Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir. "

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Baştürk, altın fiyatlarının 450 TL seviyesinin altına düştüğünde 420 TL baskısı görülebileceğini belirtti. İşte Baştürk'ün altın fiyatları tahmini yorumu...