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Faiz kararı sonrasında altın ve doların seyri... Uzmandan gram altın içi 420 TL tahmini! Dolar/TL ne olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 16:05 | Son Güncelleme

Altın ve dolar fiyatları için son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını teşvikleri ve aşı haberleri altın ve doların seyrini etkilemeye devam ediyor. Yatırımcılar uzmanların yapacağı Türk Lirası tahminleri ve altın fiyatları ne olacak yorumlarını araştırıyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk gram altın için 420 TL bakısı görülebileceği açıklaması yaptı. Dolar düşecek mi, yükselecek mi araştırması yapılırken, faiz kararı sonrası altın ve doların seyri ne olur araştırılıyor.

Faiz kararı sonrasında altın ve doların seyri... Uzmandan gram altın içi 420 TL tahmini! Dolar/TL ne olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Koronavirüs aşının son faz denemelerinin olumlu haberlerinin gelmesiyle birlikte dolar ve altın fiyatlarının nasıl bir yön izleyeceği merak konusu oldu. Küresel piyasalarda dolar/TL düşecek mi tekrar değer mi kazanacak araştırılırken, altın fiyatları için uzmanlardan tahminler gelmeye başladı. Aşının pozitif haberlerinin ons altın fiyatlarını gün içerisinde baskılarken en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı faiz artırımı kararı sonrası düşmeye devam ederken, altın düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi merak ediliyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, yaptığı açıklamada gram altın fiyatı için 420 lira ihtimali açıklaması yaptı. Peki altın ve dolar/TL fiyatları düşecek mi? İşte uzmanından dolar/TL ve altın fiyatları tahmini...

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Merkez Bankası faiz artırımı kararı sonrası dolar düşmüştü. Yatırımcılar dolar fiyatları yükselir mi düşer mi araştırmalarına başladı. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, dolar tahminini 7.20 seviyeleri olarak belirledi. Peki dolar fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte uzmanından dolar fiyatı beklentisi...

"Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir. "

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ

GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Baştürk, altın fiyatlarının 450 TL seviyesinin altına düştüğünde 420 TL baskısı görülebileceğini belirtti. İşte Baştürk'ün altın fiyatları tahmini yorumu...

Baştürk altın fiyatı beklentisinı; "Ons altın tarafında ise sakin bir seyir var. Orada da 1900 dolar altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır. 1850 dolar ise önemli destek olarak izlenebilir.

Bir önceki yazımda gram altın için 450 TL seviyesinin nefeslenme yeri olacağını ifade etmiştim. Faiz kararıyla birlikte gram altının 450 TL üzerinde kaldığını görmekteyiz. Burada 473 TL ve 490 TL seviyelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu seviyelere doğru olabilecek yükselişlerde kademeli satış stratejisi izlenebilir. Aşağıda 450 TL önemli bir seviyedir. Bu seviye altında kalınırsa 420 TL’ye doğru baskı görebiliriz." ifade ederek açıkladı.

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