FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 30 Ocak haftasında yaklaşık 382 milyar 96 milyon lira artarak 23 trilyon 205 milyar 927 milyon liradan 23 trilyon 588 milyar 22 milyon liraya yükseldi.

Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar
Cansu Çamcı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 36 milyar 236 milyon lira artarak 2 trilyon 981 milyar 872 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 691 milyar 444 milyon lirası konut, 49 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 241 milyar 377 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 37 milyar 418 milyon lira artarak 3 trilyon 552 milyar 111 milyon lira oldu.

Vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için bankalardan sıklıkla aldığı ihtiyaç kredisinde faizsiz seçenekler devam ediyor.

Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte tam liste..

QNB – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

Toplam: 85.000 TL

DenizBank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

Toplam: 90.000 TL

İş Bankası – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

30.000 TL, %0 faizli ek hesap

Toplam: 55.000 TL

Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar 1

Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Toplam: 50.000 TL

ON Dijital Bankacılık – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi

Aidatsız kredi kartı

Toplam: 50.000 TL

Akbank – Düşük Faizli Fırsat (Yeni Müşteriler)

100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi

Toplam: 100.000 TL

Akbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

Toplam: 70.000 TL

Ziraat Bankası – Yeni Müşteri Kampanyası

5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı

Ücretsiz havale

Toplam: 5.000 TL

Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar 2

Yapı Kredi – Artı Bakiye Fırsatı (Yeni Müşteriler)

“SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye

Yapı Kredi Asistans hizmetleri

Toplam: 20.000 TL

Halkbank – Faizsiz Fırsat (Yeni Müşteriler)

Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara

Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara

Toplam: 10.000 TL

Albaraka Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit

40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

Toplam: 100.000 TL

Kuveyt Türk – Kâr Paysız Fırsat (Yeni Müşteriler)

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit

Kart ücreti yok

Toplam: 50.000 TL

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı
Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecekHazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
faiz kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Beşiktaş tarihinin en pahalı 2. imzası! Emmanuel Agbadou için özel uçak kalktı, bonservisi dudak uçuklattı!

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

Uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınmıştı! Show TV özür diledi

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

3 sene çalışıp para biriktirdi: 350 bin TL ile hayalindeki işi kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.