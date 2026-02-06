Faizsiz 100 bin lira nakit fırsatı! İşte Şubat 2026 faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 36 milyar 236 milyon lira artarak 2 trilyon 981 milyar 872 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 691 milyar 444 milyon lirası konut, 49 milyar 52 milyon lirası taşıt ve 2 trilyon 241 milyar 377 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 37 milyar 418 milyon lira artarak 3 trilyon 552 milyar 111 milyon lira oldu.
Vatandaşın nakit ihtiyacını karşılamak için bankalardan sıklıkla aldığı ihtiyaç kredisinde faizsiz seçenekler devam ediyor.
Peki hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor? İşte tam liste..
60.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
Toplam: 85.000 TL
65.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
Toplam: 90.000 TL
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
30.000 TL, %0 faizli ek hesap
Toplam: 55.000 TL
50.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli, sigortasız ve masrafsız ihtiyaç kredisi
Toplam: 50.000 TL
50.000 TL, 24 ay vadeli %2,79 faizli kredi
Aidatsız kredi kartı
Toplam: 50.000 TL
100.000 TL, 12 ay vadeli %0,99 faizli kredi
Toplam: 100.000 TL
45.000 TL, 12 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL, 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
Toplam: 70.000 TL
5.000 TL Bankkart Lira kazanma fırsatı
Ücretsiz havale
Toplam: 5.000 TL
“SUPERKART” kampanya kodu ile 20.000 TL Artı Bakiye
Yapı Kredi Asistans hizmetleri
Toplam: 20.000 TL
Market harcamalarına 1.000 TL ParafPara
Mobil/QR ödemelere 1.500 TL’ye varan ParafPara
Toplam: 10.000 TL
Kredi kartı ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 taksit
40.000 TL, 6 ay vadeli %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı
Toplam: 100.000 TL
Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit
Kart ücreti yok
Toplam: 50.000 TL
