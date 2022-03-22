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FAST limiti ne kadar? FAST ile tek seferde en fazla ne kadar para gönderilebilir?

22.03.2022 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni para transfer sistemi FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ile 365 gün boyunca 7/24 para transferi yapmak mümkün. FAST ile TCMB’nin belirlediği işlem limitleri dahilinde, saniyeler içinde para gönderebilir ve kendi hesaplarınıza para alabilirsiniz.

FAST limiti ne kadar? FAST ile tek seferde en fazla ne kadar para gönderilebilir?

İçindekiler

  • Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Nedir?
  • FAST limiti ne kadar?
  • FAST ile tek seferde en fazla ne kadar para gönderilebilir?
  • Kolay Adres Tanımı nedir?
  • Kolay Adres Tanımı nasıl yapılır?
  • En fazla kaç Kolay Adres Tanımı yapılabilir?

Bankalar arasında mesai saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde de rahatça para transferi yapılabilmesini sağlayan FAST, vatandaşlara büyük kolaylık getirdi. TCMB, 8 Ocak 2021'de devreye alınan yeni para transfer sistemine gösterilen yoğun ilgi üzerine işlem limitlerinde artırıma gitti.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri kapsamında geliştirilen FAST, farklı bankalardaki alıcılara zaman sınırı olmaksızın para gönderme ve kendi hesaplarına para alma imkânı sunuyor. Bu sistem ile EFT saatlerinde ve EFT saatleri dışında, günün her anında bankalar arası para transferi yapılabiliyor.

FAST limiti ne kadar?

Anlık para transferine olanak sağlayan FAST sistemi ilk kullanılmaya başlandığında işlem tutarı 2 bin liraydı. Sistemin vatandaşlar arasında iyice yaygınlaşmasıyla günlük ortalama 3 milyon 500 bin adet ödeme gerçekleştirilmeye başlandı. Bu yoğun ilgiye kayıtsız kalmayan TCMB, 21 Şubat 2022 itibarıyla FAST para gönderme limitini 5 bin liraya yükseltti.

Bu limit, sadece FAST işlemlerine özel tanımlanan limittir. Para transferi için FAST haricinde EFT ve havale işlem limitleri de ayrı olarak kullanılabiliyor.

FAST ile tek seferde en fazla ne kadar para gönderilebilir?

FAST ile tek seferde 5 bin TL’lik işlem yapılabilir. Bu para miktarı ister tek seferde ister parça parça transfer edilebilir.

Mesai saatleri sonrası ve tatil günlerinde de toplam limit tek seferde 5 bin TL'dir.

Kolay Adres Tanımı nedir?

FAST sistemi, para transferine sadece zaman açısından değil yöntem olarak da büyük kolaylık getirdi. Kolay Adres Tanımı yapıldıktan sonra para transferi işlemlerinde IBAN yerine T.C. Kimlik Numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu, e-posta adresi, Pasaport Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası kullanılabilir.

Kolay Adres Tanımı nasıl yapılır?

Kolay Adres Tanımlama oldukça basit bir işlem. Bunun için bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları kullanılabilir. Fiziki şubelerden de Kolay Adres Tanımı yapılması mümkün.

En fazla kaç Kolay Adres Tanımı yapılabilir?

Kolay Adres bilgisi, vadesiz TL hesaplarına bağlanabilir.

Her adres (TCKN, vergi kimlik numarası, cep telefonu, e-posta adresi, Pasaport Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası) sadece bir adet IBAN ile eşleştirilebilir.

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