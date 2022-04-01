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FAST sistemi hangi bankalarda var? 7/24 FAST ile para transferi yapan bankalar hangileri?

01.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7/24 para transferini mümkün kılan FAST sistemi, bu özelliğiyle devrim niteliğinde bir bankacılık ürünü olarak öne çıkıyor. Saniyeler içerisinde, mesai saatleri dışında da para transferini mümkün kılan FAST, hemen her banka tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Peki, FAST hangi bankalarda var?

FAST sistemi hangi bankalarda var? 7/24 FAST ile para transferi yapan bankalar hangileri?

İçindekiler

  • FAST Sistemi Hangi Bankalarda Var?
  • FAST Sisteminin Faydaları Nelerdir?

EFT sistemine dahil olan hemen her bankanın FAST sistemini de kullandığı söylenebilir. Ülkemizde birçok banka tarafından kullanılan FAST anlık ödeme sisteminin, kısa süre içerisinde ülkemizdeki tüm bankalar tarafından kullanılacak şekilde revize edilmesi bekleniyor.

FAST Sistemi Hangi Bankalarda Var?

Günümüzde müşterilerine hızlı ve kaliteli hizmet sunmak isteyen bankalar, FAST sistemine zaman kaybetmeden dahil oldu. Henüz ülkemizdeki tüm bankalar FAST sistemine dahil olmasa da en çok tercih edilen bankaların hepsi bu sistemi kullanıyor.

  • Türk Ekonomi Bankası,
  • Türkiye İş Bankası,
  • Garanti BBVA,
  • Ziraat Bankası,
  • Vakıfbank,
  • Halkbank,
  • Ziraat Katılım,
  • Vakıf Katılım,
  • ING Bank,
  • Yapı Kredi Bankası,
  • Albaraka Türk,
  • Türkiye Finans,
  • Kuveyt Türk,
  • QNB Finansbank,
  • Denizbank,
  • Akbank,
  • Anadolubank FAST sistemi kullanımına öncülük eden bankalardır.

FAST sistemine dâhil olan, 7/24 para transferi yapan bankalar, müşterilerinin zaman tasarrufu yapmasını ve işlerini kolaylaştırmasını sağlıyor. FAST sistemi sayesinde mesai saatleri dışında belli bir limite kadar para transferi yapabilen banka kullanıcıları, gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

FAST ile para gönderme ücretli mi? FAST ile para transferi yaparken banka ücret alır mı?FAST ile para gönderme ücretli mi? FAST ile para transferi yaparken banka ücret alır mı?

FAST Sisteminin Faydaları Nelerdir?

Farklı bankalar arasında bankaların mesai saatleri dışında, 7/24 para transferi yapmayı sağlayan bir sistem olan FAST, birçok müşterinin en çok kullandığı bankacılık ürünlerinden bir tanesi konumunda. Bu sistemi kullanan müşteriler, mesai saatleri dışında da bir bankadan başka bir banka hesabına belirlenen limitler dahilinde para transferi gerçekleştirebilir.

FAST sistemi sayesinde banka kullanıcıları; mobil bankacılık ve internet bankacılığı gibi online bankacılık kanalları aracılığı ile istedikleri zaman para transferi yapabilir. FAST sistemi öncesine kadar müşterilerinin en çok mağdur olduğu konulardan biri, mesai saatleri dışında başka bir bankaya para gönderememekti. Böylece uzun yıllardır yaşanan mesai sonrası para transferi yapamama sorunu da ortadan kalkmış oldu.

FAST sisteminin sağladığı en önemli faydalarından biri de işlemin anında gerçekleşiyor olmasıdır. EFT işlemleri, gönderi ve alıcı bankanın yoğunluğuna ve gönderilen para miktarına bağlı olarak ortalama 5-10 dakika içerisinde gerçekleşir. FAST sistemi anlık olarak gerçekleştirilen bir işlem olduğu için transfer sırasında kullanılan bilgiler doğruysa, diğer banka hesabına saniyeler içerisinde para transfer edilebilir.

FAST günlük limiti ne kadar? FAST ile günde en fazla ne kadar para gönderilebilir?FAST günlük limiti ne kadar? FAST ile günde en fazla ne kadar para gönderilebilir?


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