FAST sistemi nedir, nasıl çalışır?

Bir kişiye ya da bir kuruma, ATM cihazı aracılığı ile, internet şubesi kullanarak, mobil uygulama ya da internet sitesi ile para transferi yapılabilir. Ayrıca havale işlemleri de para gönderen kişinin ya da kurumun hesabı ile aynı bankadaki bir başka hesaba para aktarmak için kullanılabilmektedir. Mobil bankacılık ile de aynı bankada başka bir hesaba para transferi yapmak şubeye gitmeden para gönderim işlemi yapmayı sağlamaktadır. Kişiler ya da kurumlar kendi hesapları arasında da para transfer işlemi yapabilmektedir.

EFT adı verilen ve açılımı Elektronik Fon Transferi olan bir diğer para transferi seçeneği de göndericinin hesabının olduğu banka ile alıcı kişinin bankasının farklı olduğu zamanlarda tercih edilen bir seçenektir. Belli bir saate kadar EFT işlemi yapılabilmektedir ve ücretlendirmesi genel olarak havale ücretlerine göre daha fazla olmaktadır.

FAST sistemi nedir?

Günümüzde en çok kullanılan para transfer seçeneklerinin başında FAST sistemi gelmektedir. Gitgide kullanıcısı daha da yaygınlaşan FAST sistemi anlık transfer yapabilmeyi sağlayan bir sistemdir. Adını oluşturan kelimelerin baş harflerinden oluşan FAST "Fonların Anlık ve Sürekli Transferi" anlamına gelen bir kısaltmadır. Birçok faydası ve avantajı olan FAST sistemi hızlı ödemeler ve anlık transfer özellikleri ile zaman kazandırıcı etkiye de sahiptir.

Yedi gün yirmi dört saat boyunca FAST aracılığı ile kişi ve kurumların farklı hesaplara ya da kendilerine ait hesaplara para gönderebilmesi mümkün olabilmektedir. Klasik para transferi seçeneklerinden farklı olarak FAST transfer sisteminin en başat özelliği anlık transfer yapmayı sağlamasıdır. Gönderilen miktar gönderildiği anda alıcının hesabına geçer.

FAST sistemi nasıl çalışır?

Hızlı ödeme sağlayan anlık para transferi sistemi olan FAST belli bir prosedürle çalışır ve kullanıcılarına birçok avantaj sağlar. Çalışma sistemi ise başlangıç, işleme, iletim ve tamamlanma adımlarından oluşur. Bu adımlar şu şekilde ilerler:

Başlangıç adımı: Gönderen kişi bankasının online sistemi ya da mobil uygulaması üzerinden miktarı girerek transferi başlatır.

İşleme adımı: İşlemin başlatılma konumu alınınca banka gerçek zamanlı olarak işleme yapar. Gerekli kontroller bu adımda yapılır.

İletim adımı: tüm işlem detayları alıcı kişinin ya da kurumun bankasına güvenli bir biçimde iletilir.

Tamamlanma adımı: Alıcı kişinin ya da kurumun bankası gelen parayı şileme alır ve parayı alıcının hesabına en fazla birkaç dakika içinde yatırır.

Gelişmiş teknolojinin ve bankacılığını bir ürünü olan FAST sistemi baş harflerinden oluşan kısaltma kelime ile aynı zamanda hızlı anlamına da gelmektedir. Anlık olarak para iletmeyi sağlayan bu sistemin başat avantajı da hızıdır. FAST sisteminin bazı yararları ve avantajları şunlardır: