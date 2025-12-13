FİNANS

Fatih Erbakan asgari ücret için rakam verdi!

Asgari ücret maratonu son sürat başladı! TÜRK-İŞ'in oturmadığı masada 2026 asgari ücreti belirlenecek. İkinci toplantı tarihi 18 Aralık olarak belirlenmişti. İkinci toplantı öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Erbakan, Milli Gençlik Derneği'nde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Yeniden Refah Partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi'nin yoğun bir katılımla Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştiğini anımsattı.

Türkiye'nin en önemli gündem maddesinden birinin ekonomi olduğunu ifade eden Erbakan, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonunun verilerine göre açlık sınırının kasım ayında 30 bin liraya, yoksulluk sınırının ise 93 bin liraya ulaştığını, asgari ücretin ise açlık sınırının altında kaldığını dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 45 BİN TL OLMALI"

Erbakan, asgari ücret ile ilgili şu cümleleri kurdu:

"Asgari ücretle ilgili olarak hep söylediğimiz, enflasyon farkının ilave edilmesi lazım. Yüzde 30'luk, yüzde 40'lık, o da TÜİK enflasyonuna göre bir enflasyon artışı. Büyümeden payın asgari ücretliye aktarılması lazım. Yıllardan beri Türkiye'nin büyümesi, ekonominin büyümesinden olan pay asgari ücretliye yansıtılmadı ve bütün bunlar ilave edildikten sonra 2 asgari ücretin yoksulluk sınırı seviyesine getirilmesi son derece önemli. Bu nedenle asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HAKKINDA KONUŞTU

Erbakan, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine ise, "Sürecin başından itibaren silah bırakmanın PYD ve YPG'yi de kapsaması gerektiğini sadece PKK'nın silah bırakmasıyla bu sürecin tamama ermeyeceğini ifade ettik. Yeniden Refah Partisi olarak önerimiz, yapılacak yasal düzenlemelerin referanduma götürülmesidir. Referandumda milletimiz PKK'nın yöneticilerine veya suça karışmamış PKK'lıların affedilmesine onay veriyorsa o zaman affedilsin, onay vermiyorsa affedilmesin" diye konuştu.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

