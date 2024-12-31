Fatih Portakal canlı yayında emekli maaşını 'Allah bereket versin' diyerek açıkladı

'2025 yılında ne kadar emekli maaşı alacağım?' milyonlarca vatandaş yılın son gününde merak ettiği sorunun cevabını arıyor. 7'den 70'e herkes yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ederken gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

SZC TV'deki programında hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" sözlerini kullandı.

Peki, emekliye yüzde 17 oranında zam verirlerse milyonlarca vatandaşın yeni yıldaki maaşı şu şekilde olacak:



Bağ-Kur (Esnaf):14.853TL

Bağ-Kur (Tarım):11.804TL

SSK (2000 öncesi):16.588TL

SSK (2000 sonrası):10.283TL