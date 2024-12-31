FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fatih Portakal canlı yayında emekli maaşını 'Allah bereket versin' diyerek açıkladı

Fatih Portakal canlı yayında emekli maaşını 'Allah bereket versin' diyerek açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 09:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Ocak Cuma günü milyonlarca emekli ve memur yeni yılda ne kadar zam alacağını öğrenecek. Milyonlarca vatandaş yeni yılda ne kadar maaş alacağını sorgularken gazeteci Fatih Portakal canlı yayında ne kadar emekli maaşını aldığını açıkladı. İşte detaylar...

Fatih Portakal canlı yayında emekli maaşını 'Allah bereket versin' diyerek açıkladı

'2025 yılında ne kadar emekli maaşı alacağım?' milyonlarca vatandaş yılın son gününde merak ettiği sorunun cevabını arıyor. 7'den 70'e herkes yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ederken gazeteci Fatih Portakal, canlı yayında ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı.

EMEKLİ MAAŞINI AÇIKLADI

vfb

SZC TV'deki programında hesap yapan Portakal, "44 bin 800 lira emekli maaşı alıyorum. Yüzde 17 zam verirlerse 52 bin 416 lira maaş alacağım. Allah bereket versin" sözlerini kullandı.

iStock-1456387636

Peki, emekliye yüzde 17 oranında zam verirlerse milyonlarca vatandaşın yeni yıldaki maaşı şu şekilde olacak:

Bağ-Kur (Esnaf):14.853TL
Bağ-Kur (Tarım):11.804TL
SSK (2000 öncesi):16.588TL
SSK (2000 sonrası):10.283TL

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

Füze yağdırdılar! Sirenler çaldı, halk sığınaklara kaçtı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

İstanbul'da yılbaşı önlemleri açıklandı! 60 binden fazla personel görev alacak: Yasak 08.00 itibarıyla başladı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

'Gassal' dizisi ile maaşları ortaya çıktı

'Gassal' dizisi ile maaşları ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaş bu karardan etkilenecek! 12 milyar liradan vazgeçildi

Milyonlarca vatandaş bu karardan etkilenecek! 12 milyar liradan vazgeçildi

Bankalar müşterilerinden para kesmeye başladı

Bankalar müşterilerinden para kesmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.