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FED FAİZ KARARI 2023 EYLÜL: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü yoksa yarın mı? Faiz beklentisi ve toplantı takvimi!

19.09.2023 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı açıklaması için geri sayım başladı. Konuya ilişkin açıklama gerçekleştirilecek 2 toplantı sonrası ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından yapılacak. TÜFE geçtiğimiz ay, aylık bazda yüzde 0.6 ile beklentiler dahilinde, senelik bazda ise yüzde 3.7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Eylül ayı FED faiz kararı bugün mü açıklanacak yarın mı?

FED FAİZ KARARI 2023 EYLÜL: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, bugün mü yoksa yarın mı? Faiz beklentisi ve toplantı takvimi!

FED faiz kararı açıklamasının yapılacağı tarih merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay toplantı yapılmadı. Bu nedenle birçok kişi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası toplantı takvimini inceliyor. FED faiz kararı, Jeorme Powell tarafından açıklanacak. İşte 2023 Eylül ayı FED faiz kararı tarihi...

Fed Başkanı Jerome Powell, dün düzenlediği basın toplantısında enflasyonda yuarı yönlü bir sürpriz beklemediklerini ifade etti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için ilk toplantı bugün (19 Eylül 2023 Salı) gerçekleştirilecek. İkinci toplantı ise yarın yapılacak.

20 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek toplantı sonrası FED Başkanı Powell eylül ayı FED faiz kararını duyuracak.

Fed'den bir yıl sonra ilk faiz artırımı

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğer uygun olursa daha fazla faiz artışın hazırız. Enflasyon sürdürülebilir yüzde 2 hedefine hareket edene kadar faizlerin kısıtlayıcı seviyede tutma niyetindeyiz. Yeniden faiz artışı yapıp yapmam konusunda dikkatlice ilerleyeceğiz. Bir sonraki faiz kararı verilere bağlı olacak. Enflasyon yüksek olmaya devam ediyor. Mal enflasyonunda sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç var. Fed, ekonominin beklendiği gibi soğumadığına dair işaretlere karşı dikkatli. Enflasyonun ilerleyişi memnuniyet verici ama Fed hala gidilecek uzun yol olduğunu düşünüyor. Fed yüzde 2 enflasyon hedefini değiştirmeyecek. Temmuz'da PCE'nin yüzde 3,3, çekirdek enflasyonun yüzde 4,3 olmasını bekliyoruz. Enflasyonun iş gücü piyasalarına daha hassas olduğuna dair kanıtlar görüyoruz.

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI

ABD MNerkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 5.25 - 5.50 aralığına çıkardı.

Enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğü ifade edilirken; ABD bankacılık sisteminin dayanıklılığına dikkat çekildi ve Fed yetkilileri, enflasyonu yüzde 2 hedefine çekme konusunda kararlılığını vurguladı. 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarılan faizin ardından ABD borsaları karışık bir seyir izlerken, brent petrolde düşüş gözlendi. Analistlere göre ise piyasalar bu yıl daha fazla faiz artışı olmayacağını fiyatlamaya başladı.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Eylül
31 Ekim / 1 Kasım
12-13 Aralık

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