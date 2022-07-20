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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı toplantı tarihi

20.07.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasaları yakından takip eden ve yatırımları olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Son toplantısını Haziran ayında yapan FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltmişti. FED'in bu kararının ardından birçok yatırım aracı inişli çıkışlı bir dönem geçirmişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 FED faiz kararı toplantı tarihi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı toplantı tarihi

FED faiz kararı toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak sorusu, dolar, kripto para ve daha birçok farklı kulvarda yatırımı olan kişilerce araştırılmaya devam ediyor. Piyasaları doğrudan etkileyen Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrasında yeni toplantı tarihi sorgulanmaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 FED faiz kararı toplantı tarihi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantı tarihi yüz binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonların merakla beklediği FED faiz kararı en son Haziran ayında açıklanmış ve FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75 seviyesine çekmişti.

Enflasyonu baskılamak için yapılan FED faiz toplantısı Temmuz ayında bir kez daha yapılacak. Piyasaların gözünü kulağını diktiği toplantı tarihi ise belli oldu. FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklama 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

SON 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

FED tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından, FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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