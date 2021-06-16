Fed kararı öncesi altın düştü! İşte gram altının yeni fiyatı

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesi gerilediği seviyelerden yönünü 8.5'nin üzerine çevirirken, Fed bu akşam saat 21.30'da açıklama yapacak. Yarın ise TCMB'nin faiz kararları izlenecek.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin liraya geriledi.

KRİTİK GÜNDE DÜŞTÜ

Altın piyasasında, en düşük 507 bin lirayı, en yüksek ise 513 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 507 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 926 milyon 712 bin 152,40 lira, işlem miktarı ise 1.816,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 935 milyon 454 bin 344,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA



