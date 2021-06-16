FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed kararı öncesi altın düştü! İşte gram altının yeni fiyatı

Fed kararı öncesi altın düştü! İşte gram altının yeni fiyatı

16.06.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altının kilogramı Fed kararı öncesi 507 bin liraya kadar geriledi.

Dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi öncesi gerilediği seviyelerden yönünü 8.5'nin üzerine çevirirken, Fed bu akşam saat 21.30'da açıklama yapacak. Yarın ise TCMB'nin faiz kararları izlenecek.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin liraya geriledi.

KRİTİK GÜNDE DÜŞTÜ

Altın piyasasında, en düşük 507 bin lirayı, en yüksek ise 513 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalarak 507 bin liradan tamamladı.

Ekonomist Şatıroğlu: Gram altın henüz yükseliş kanalına dönmedi!Ekonomist Şatıroğlu: Gram altın henüz yükseliş kanalına dönmedi!

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 926 milyon 712 bin 152,40 lira, işlem miktarı ise 1.816,50 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 935 milyon 454 bin 344,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, şeklinde sıralandı.

Kaynak: AA

İki farklı uzman gram altını yorumladı! İşte gram altında beklenen destek seviyeleriİki farklı uzman gram altını yorumladı! İşte gram altında beklenen destek seviyeleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı! Unutulan mesleği yeniden yapmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
gram altın Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yeni uygulama başladı

Yatırımcıların gözü Fed açıklamasında!

Yatırımcıların gözü Fed açıklamasında!

Üretici de şaşırdı! Birden bire çok tutuldu

Üretici de şaşırdı! Birden bire çok tutuldu

Rusya ile uçuşlarda flaş gelişme!

Rusya ile uçuşlarda flaş gelişme!

Tek umutları öğrenciler oldu

Tek umutları öğrenciler oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.