FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED Yetkilisi: “Swap Hattı İmkanı Her Ülkeyi Kapsamıyor”

FED Yetkilisi: “Swap Hattı İmkanı Her Ülkeyi Kapsamıyor”

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 00:09 | Son Güncelleme

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybederken, ABD Merkez Bankası'ndan (FED) Türkiye’nin swap hattı talebiyle ilgili açıklama geldi. Thomas Barkin, Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını söyledi

FED Yetkilisi: “Swap Hattı İmkanı Her Ülkeyi Kapsamıyor”

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybettiği bir dönemde, ABD Merkez Bankası (FED) yetkilisinden Türkiye’nin Swap hattı talebine ilişkin açıklama geldi. FED'in bölge başkanlarından Thomas Barkin “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

FED’in politika belirleyicilerinden olan ve ABD’de başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerini kapsayan FED’in Richmond Bölgesi Başkanı Thomas Barkin, Howard County Ticaret Odası’nın internet üzerinden düzenlediği foruma katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Barkin, Türkiye ya da başka ülkelerle Swap hattı açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu cevaplarken, ABD Merkez Bankası’nın bu uygulamasının her ülkeyi kapsamadığını söyledi.

Thomas Barkin, “FED ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle Swap hattı anlaşması yapıyor” dedi. Barkin, FED’in başka ülkelere sağladığı imkanların amacının kaynak sağlamak değil piyasaları istikrara kavuşturmak olduğunu vurguladı. Türkiye dahil olmak üzere başka ülkelerin daha geniş gecelik repo imkanına erişimlerinin olduğunu belirtti.

Bakan Berat Albayrak Yatırımcılarla Görüştü

FED yetkilisi Thomas Barkin’in bu açıklaması, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılara döviz rezervlerinin azalmasına ilişkin kaygıların yanlış olduğu mesajını verdiği bir döneme rastladı. Yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Bakan Albayrak, görüşmeye katılanların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, FED ile Swap hattı anlaşması konusunda iyimser olduğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berat Albayrak Merkez Bankası’nın tampon rezervlerinin yeterli miktarın da üzerinde olduğunu savundu. Albayrak, sermaye kontrolu ihtimali konusunda da Türkiye’nin hiçbir zaman serbest piyasa uygulamalarından sapmadığını vurguladı; önümüzdeki dönemde alınacak her türlü politika tedbirinde bu ilkeye bağlı kalınacağı mesajını verdi. Ancak bu açıklamaların ardından Türk Lirası’nda düşüş devam etti.

2 yıldan daha az bir süre içinde ikinci kez resesyona doğru ilerleyen Türkiye’nin net döviz rezervi bu yıl 40 milyar dolardan 25 milyar dolara düştü. Analistlere göre, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki düşüş büyük ölçüde Lira’nın stabilize edilmesi amacıyla kamu bankalarına müdahalenin fonlanmasından kaynaklandı. Türkiye’nin bu yıl içinde ödemesi gereken 170 milyar dolar civarında dış borç maliyeti var.

Maliye Bakanı Berat Albayrak ile telekonferans görüşmesine katılan kıdemli ekonomist Nikolay Markov, Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Türk Lirası’ndaki değer kaybının ve düşük rezervlerin Türk şirketleri veya bankalarının bazı borç yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri bir krize yol açmasının an meselesi olduğunu” savundu.

Bakan Albayrak ile görüşmede yer alan bazı katılımcılar da Reuters ‘a yaptıkları değerlendirmelerde, bakanın nakit sıkıntısı ve Corona virüsü salgını karşısında ekonomide beklentiler konusunda fazla iyimser olduğu gözlemini paylaştı.

Bir ülkenin ödemeler sıkıntısı, döviz sıkıntısı ile karşılaşmaması için iki ülke kendi paralarını değiş tokuş etmesine ‘’Swap’’ deniyor. ABD bazı ülkelere dolar veriyor o ülkenin ulusal parasını alıyor. Bu şekilde ticaret durmamış, o ülkenin rezervleri sıfırlanmamış oluyor. Bu programa Türkiye dahil edilmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir
Trafik cezanızı indirimli ödeyebilirsiniz! Trafik cezanızı indirimli ödeyebilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri'nden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Dolarda yükseliş sürüyor!

Dolarda yükseliş sürüyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

S&P, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Londra merkezli finansal kuruluşların Türk lirasına saldırıları sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

Hazine Bakanı Berat Albayrak: Birden fazla ülkeyle swap anlaşması olabilir

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturası açıklaması

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

Akaryakıta çifte zam geldi

Akaryakıta çifte zam

Bakan Pekcan: Yerel parayla ticaretin yaygınlaştırılmasıyla iş dünyasının döviz bulma sıkıntısının önüne geçeceğiz

Bakan Pekcan'dan yerel para ile ticaret açıklaması

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.