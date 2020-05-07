FED Yetkilisi: “Swap Hattı İmkanı Her Ülkeyi Kapsamıyor”

Thomas Barkin, “FED ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle Swap hattı anlaşması yapıyor” dedi. Barkin, FED’in başka ülkelere sağladığı imkanların amacının kaynak sağlamak değil piyasaları istikrara kavuşturmak olduğunu vurguladı. Türkiye dahil olmak üzere başka ülkelerin daha geniş gecelik repo imkanına erişimlerinin olduğunu belirtti.

Barkin, Türkiye ya da başka ülkelerle Swap hattı açılıp açılmayacağına ilişkin soruyu cevaplarken, ABD Merkez Bankası’nın bu uygulamasının her ülkeyi kapsamadığını söyledi.

FED’in politika belirleyicilerinden olan ve ABD’de başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerini kapsayan FED’in Richmond Bölgesi Başkanı Thomas Barkin, Howard County Ticaret Odası’nın internet üzerinden düzenlediği foruma katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybettiği bir dönemde, ABD Merkez Bankası (FED) yetkilisinden Türkiye’nin Swap hattı talebine ilişkin açıklama geldi. FED'in bölge başkanlarından Thomas Barkin “Swap hattı anlaşmalarının ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve en yüksek kredi standartlarına sahip olan ülkelerle yapıldığını” söyledi.

Bakan Berat Albayrak Yatırımcılarla Görüştü

FED yetkilisi Thomas Barkin’in bu açıklaması, Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılara döviz rezervlerinin azalmasına ilişkin kaygıların yanlış olduğu mesajını verdiği bir döneme rastladı. Yatırımcılarla telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Bakan Albayrak, görüşmeye katılanların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, FED ile Swap hattı anlaşması konusunda iyimser olduğunu söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Berat Albayrak Merkez Bankası’nın tampon rezervlerinin yeterli miktarın da üzerinde olduğunu savundu. Albayrak, sermaye kontrolu ihtimali konusunda da Türkiye’nin hiçbir zaman serbest piyasa uygulamalarından sapmadığını vurguladı; önümüzdeki dönemde alınacak her türlü politika tedbirinde bu ilkeye bağlı kalınacağı mesajını verdi. Ancak bu açıklamaların ardından Türk Lirası’nda düşüş devam etti.

2 yıldan daha az bir süre içinde ikinci kez resesyona doğru ilerleyen Türkiye’nin net döviz rezervi bu yıl 40 milyar dolardan 25 milyar dolara düştü. Analistlere göre, Merkez Bankası’nın rezervlerindeki düşüş büyük ölçüde Lira’nın stabilize edilmesi amacıyla kamu bankalarına müdahalenin fonlanmasından kaynaklandı. Türkiye’nin bu yıl içinde ödemesi gereken 170 milyar dolar civarında dış borç maliyeti var.