Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da oynadı... Seçil Erzan fonunda herkesin gözünden kaçan detay: İkna etseydi film devam edecekti

Seçil Erzan'ın yeğenim dediği Nazlı ile konuşurken 'Hepimiz bittik' dediği hatta akrabalarının kendisinden alacaklarını istemesine alındığını söylemesi de dikkat çeken detaylardan biri! Eğer iki futbolcu ikna edilebilseydi, fon filmi daha da uzun sürecekti. Fernando Muslera kandı ama onlar kanmadı...

İLK PARAYI 2011'DE GÖNDERMİŞ!

Seçil Erzan'ın fonunu 2011'den beri işlettiği de kanıtlandı. Fonun tek kazananı Mahmut Amca'nın ilk parayı 2011'de gönderdiği tespit edildi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU FONDA KAZANAN: MAHMUT AMCA!

Fonun en mutlusu Mahmut Amca! Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan'a bilinmeyen miktarda para verdi daha sonra faiziyle birlikte geri aldı. Mahmut Yılmaz, aynı zamanda Seçil Erzan'ın akrabası! Mahmut Yılmaz'ın Seçil Erzan'a ilk para verdiği tarih ise 16 Kasım 2011! Yani fon dolandırıcılığının tarihi bir hayli eski...

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM KAZANÇLI OLDU'

25 Şubat 2023'te Mahmut Yılmaz'ın Seçil Erzan'a 'Yarın parayı bekliyorum, ödemelerim var' dediği Erzan'ın ise 9 Mart 2023'te 100 bin dolar gönderdiği kayıtlara geçti. Mahmut Yılmaz'ın para geldikten sonra Seçil Erzan'a mesaj atarak 'Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu' dediği ifade edildi.

SEÇİL ERZAN'IN KARAKUTUSUNDAN SON MESAJ: HEPİMİZ BİTTİK

CNN Türk ekranlarında Seçil Erzan'ın karakutusu olarak bilinen yeğenim dediği Nazlı Can ile konuşmaları gündeme geldi. Konuşmalar şu şekilde,

Seçil Erzan: Ben bittim

Nazlı Can: Hepimiz bittik

Seçil Erzan: Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal.

Nazlı Can: Nereye bizi böyle bırakıp mı?

Seçil Erzan: Bu şekilde herkes bana düşmanken çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok.

Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen, nereye gidiyorsun?

Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma hoşçakal.

BRUMA VE PODOLSKİ PARA VERSEYDİ FON DEVAM EDECEKTİ

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgiye göre Seçil Erzan fonu, Mert Çetin'in iki futbolcuyu ikna edememesi sonrası patladı! Muslera'yı ikna eden Mert Çetin, Podolski ve Bruma'yı ikna edemedi.

Seçil Erzan, Muslera'nın ikna edilmesi sonrası 'Podolski'nin çok parası var onu da ikna edelim' dediği biliniyordu. Eski Galatasaray Lukas Podolski ve yine Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma'nın fona para yatırmaması filmin bitmesine neden oldu.

Eğer Podolski ve Bruma sisteme dahil olup para verseydi, Seçil Erzan fonu biraz daha devam edecekti.





