Findeks raporu nedir, nasıl alınır?

Özel ve tüzel kişiler çalıştıkları bankalar ile kurdukları ilişkide çeşitli veriler ve sayısal değerler kullanabilirler. Kredi notu da banka ile müşterisi arasındaki ilişkiyi ifade eden sayısal bir değer olarak tanımlanmaktadır.

Krediler sosyal yaşamda ve ticaret alanında önemli bir noktada yer almaktadır. Etkin olmadıkları durumlarda krediler yerine kredi kartları da hem özel hem de tüzel kişiler tarafından kullanılabilmektedir. Finansal alanda işlem yapan, borsa piyasalarını takip eden ve bankalarla çalışan kişiler ve kurumların en sık duyduğu ifadelerden biri de kredi notudur.

Findeks raporu nedir?

Ticari ve bireysel bankacılık işlemleri için bankalar tarafından potansiyel müşterileri değerlendirebilmek adına kullanılan rapor findeks raporu olarak adlandırılmaktadır. Findeks raporu aslında bir işletmenin ya da kişinin finans geçmişini ve bankalar ile kurdukları ilişkileri ayrıntılı olarak gösterir. Bir tür bireysel ve kurumsal kredi raporu olan findeks kredi notu, kredi kullanma aşamasında devreye girer. Bu rapora göre bankalar kişinin notuna bakar ve kredi alıp alamayacaklarını ve ne kadar miktar kredi alabileceğini belirleyebilirler.

Findeks raporu kredi notunu belirleyebilme amacı ile kullanılır. Kişinin ya da kurumun kredi notu finansal geçmişe dayalı bir tür puanlama sistemidir. Bu puanlama sistemi bankalar tarafından kişilere ya da kurumlara kredi verilirken kullanılmaktadır. Bir firmanın ya da kişinin kredi notu ne kadar yüksekse kişinin başvurusunun onaylanma ihtimali de aynı oranda yükselir.

Findeks raporu nasıl alınır?

Finansal puanları gösteren findeks raporu almak için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan biri banka şubeleri diğeri ise internet üzerinden almaktır. Banka şubeleri findeks raporunu fiziksel şubeden verir. Kişi ya da firma yetkilisi kimlik belgesi ya da firma bilgileri ile bankaya giderek findeks raporu alabilir.

İnternet üzerinden de alınabilen findeks raporu, findeksin resmi internet adresi üzerinden alınabilir. Bunun için önce üyelik işlemi yapılması gerekir. Ardından findeks raporu için başvuru işlemi yapılabilir. Ayrıca bir başvuru ücreti ödenmelidir.

Findeks raporunda hangi bilgiler yer alır?

Zorunlu bir rapor olmayan findeks raporu, kredi başvurusunda bulunurken bankalar tarafından talep edilir. Bu yüzden bir kişinin kredi notunu arttırabilmesi için finans geçmişini bilmelidir. Findeks raporu içeriğinde şu bilgiler yer almaktadır:

  • Kredi geçmişi: Kişinin ya da firmanın daha önce aldığı kredilerin türleri, ödeme tarihleri, kredinin miktarı, kredi limiti, kredi bakiyeleri gibi bilgiler bu kısımda yer alır.
  • Kredi kartı geçmişi: Kişinin ya da firmanın kredi kartı kullanımı geçmişini ayrıntılı olarak verir. Kredi kartı borcu, kart limitleri, ödeme tarihleri, ödeme performansları, geç ödeme bilgileri gibi bilgiler bu kısımda bulunur.
  • Kredi başvuruları: Bu bölümde kişilerin geçmişte yaptıkları kredi başvuruları hakkında bilgiler yer alır.
  • Bu bilgiler başvuru tarihlerini, kredi miktarlarını, kredi türlerini, başvuru sonuçlarını içermektedir.

Findeks raporu kişilerin borçlanmaları ve mali durumları ile ilgili birçok güncel bilgiye ulaşmayı sağlamaktadır. Bu rapor içinde yer alması gereken bilgiler birkaç başlıktan meydana gelir. Bu başlıklar şunlardır:

  • Kredi çekilen miktarlar
  • Kredi borçları
  • Kredi kartı borçları
  • Ödenen taksit bilgileri
  • Toplam borç bilgileri
  • Çalışılan banka bilgileri
  • Gecikme olan borçlu aylar
  • Kredi çekebilmek için gerekli olan kredi notu
  • Geçmiş borç ödemeleri bilgileri

Kişinin kredi geçmişini, finansal geçmişini içeren findeks raporunda kredi notu iyi ve yüksek olursa kredi alma olasılığı da yükselir. Rapor tek başına kredi onayı için yeterli olmayabilir. Raporda yer alan puan 1 ile 1900 arasında sayısal bir değere sahiptir.

