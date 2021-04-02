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Fındığın fiyatı 30 lira mı oluyor? Açıklama geldi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 16:54 | Son Güncelleme

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, zirai don nedeniyle fındıkta görülen rekolte kaybının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındığa müdahalesi ile önümüzdeki sezon 30 liraya satılmasını beklediklerini söyledi.

Fındığın fiyatı 30 lira mı oluyor? Açıklama geldi!

Ordu genelinde Şubat ayı içerisinde yaşanan zirai don sonrası bazı kesimlerde fındıkta hasar oluştu. Ekiplerin sahada hasar tespit çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sezon öncesi fındık fiyatlarında yaptığı müdahale, serbest piyasada da belirli bir fiyat oluşmasını sağladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, önümüzdeki sezon fındık fiyatlarında yükselme beklediklerini ifade ederek, “İnşallah fındık rekoltesinde abartılı bir düşüş yoktur. Şuanda 400 rakıma kadar olan bölgelerde çok ciddi bir düşüş beklenmiyor ama kısmi bölgelerde olabilir. Geçen yıl fındıkları kalmadı, TMO da elindeki fındığı sattı. Fındık hak ettiği değeri inşallah 30 TL'yi bulacaktır. Fındık belki az olur ama aynı parayı yine alabiliriz. Çünkü fındığa ihtiyaç var, önümüzdeki sezon fındık fiyatlarının 30 lira olacağına inanıyorum” dedi.

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“Zaten şuandaki ihracat rakamları fındığı 30 liraya getiriyor” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “Biz Ukrayna'da, Kanada'da ve fındık üretmeyen bölgelerde fındık fiyatlarında baktık. Oralarda kavrulmuş fındık Ukrayna ve Kanada'da 300 TL, bu da demektir ki, şuanda fındığı 25 liraya satsak natürel 50, kavrulmuş da 75 TL olur. 75 liralık fındığı Kanada'da yersen 300 lira. Cumhurbaşkanımız da fındığa el attı, inşallah bundan sonraki fiyatın 4 dolar civarında olacağını bekliyoruz. Yani bu da demek oluyor ki 30 TL civarında olur” şeklinde konuştu.

(İHA)

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