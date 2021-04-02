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Hamsi ne kadar oldu? İşte yeni fiyatı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 16:48 | Son Güncelleme

Av sezonunun kapanmasına sayılı günler kala hamsinin tezgahlardaki fiyatında düşüş yaşanıyor. Sezon boyunca tezgahlarda fiyatı 40-50 TL bandında balık severlerle buluşan hamsinin fiyatı 30 TL’ye kadar düştü.

Hamsi ne kadar oldu? İşte yeni fiyatı!

Edirne Balık Pazarı'nda, balık tezgahlarında hamsinin kilosu 30 TL'den satışa çıkarken, istavrit 35 TL, somon 45 TL, uskumru 25 TL, levrek 55 TL, çupra 55 TL ve barbun 40 TL'den satışa sunuluyor.

Sezon başından bu yana fiyatı 40 TL ile 50 TL bandında satışa sunulan sofraların vazgeçilmezi hamsinin kilogram fiyatı, av sezonunun son günlerinde az da olsa bir düşüş yaşadı.

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HAMSİNİN TEZGAHLARDAKİ SON DEMLERİ

Balık Pazarı esnafından Feridun Biztiren, “15 gün sonra balıkçılık biter. Hamsi 30 liraya düştü. Bu sene hamsiden kimse bir şey anlamadı. Ne alan anladı ne satan anladı. Hamsi bu hafta ilk defa 30 liraya düştü. 40-50 liraydı. Sezon biterken inşallah daha da düşer insanlar dolaplarını doldurur. Bu sene balık yoktu” dedi.

(İHA)

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