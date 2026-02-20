Fitch 2026 beklentisini açıkladı! Bankalar ve sigortacılık için kritik mesaj

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki tüm finansal sektörler için 2026 yılı görünümünü "nötr" olarak açıkladı. Kuruluş, dış piyasalara erişimin sürmesi, makroekonomik oynaklığın azalması ve gerilemekle birlikte yüksek seviyesini koruyan enflasyon ile faiz oranlarının faaliyet koşullarında iyileşme sağladığını belirtti.

Fitch, döviz rezervlerindeki artışın beklenenden hızlı gerçekleştiğini ve sıkı makroekonomik politikaların dış kırılganlıkları azalttığını vurguladı. Ocak ayında pozitife çevrilen ülke notu görünümünün ise bir sonraki seçim döneminde artabilecek risklere karşı hassasiyetini koruduğu ifade edildi.

BANKACILIKTA VARLIK KALİTESİ YÖNETİLEBİLİR

Matriks Haber'in aktardığına göre, bankacılık sektöründe fonlama koşullarının iyileştiği ve mevduat dolarizasyonunun gerilediği kaydedildi. Varlık kalitesinde bozulmanın 2026 yılında da sürebileceği ancak bunun yönetilebilir seviyelerde kalmasının beklendiği belirtildi.

1 Ocak 2026 itibarıyla düzenleyici kolaylıkların kaldırılması sonrası sermaye rasyolarında 170 ila 200 baz puanlık düşüş öngörülmesine rağmen, bankaların sermaye tamponlarının yeterli düzeyde kalacağı tahmin edildi.

LEASING VE FAKTORINGDE FARKLI GÖRÜNÜM

Leasing şirketlerinin düşen enflasyon, daha düşük faiz oranları ve döviz cinsinden fonlamaya erişim sayesinde destekleneceği ifade edildi. Ancak alacakların %73’ünün döviz cinsinden olması ve yüksek riskli gayrimenkul işlemleri sektör için risk unsuru olarak gösterildi.

Faktoring sektöründe ise bankalarla artan rekabet nedeniyle 2026 yılında büyümenin sınırlı kalması bekleniyor.

SİGORTACILIKTA GÜÇLÜ PRİM ARTIŞI

Sigortacılık sektöründe 2026 yılında güçlü prim büyümesi ve istikrarlı kârlılığın devam edeceği öngörüldü. Hayat dışı sigortacılıkta yatırım gelirlerinin kârlılığı desteklediği belirtildi.

Trafik sigortalarının yapısal yük olmaya devam ettiği, birleşik rasyoların 2025 ve 2026 yıllarında ortalama yüzde 130'un üzerinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Sektörün sermaye yeterliliğinin ise korunduğu kaydedildi.

KAMU SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ DESTEKLENİYOR

Yerel yönetimlerin dirençli performansı ve kamu kurumlarına sağlanan güçlü devlet desteğinin kamu sektörü görünümünü desteklediği ifade edildi. Enflasyonun harcamalar ve bütçe açıkları üzerinde baskı oluşturduğu, ancak yüzde 3,5 oranındaki büyümenin gelirleri desteklediği belirtildi.

Kamu borcunun yaklaşık yüzde 40'ının korunmasız ve döviz cinsinden olması nedeniyle borç stokunun kur dalgalanmalarına karşı hassasiyetini sürdürdüğü vurgulandı.