Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması! Dış kırılganlık tarihe karışıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'nin mali performansının iyileştiğini, döviz rezervlerinin miktarı ve kalitesinin arttığını ve dış kırılganlıklarda azalma yaşandığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Fitch Ratings tarafından çevrim içi düzenlenen, 2026 yılında Türkiye'nin ülke ve bankaların notunu etkileyebilecek unsurların ele alındığı panelde konuştu.

DIŞ KIRILGANLIKLAR AZALDI

Fitch Ratings'in 24 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdiğini anımsatan Winslow, "Bunun başlıca nedeni büyük ölçüde döviz rezervlerinde beklenen artışa bağlı olarak dış kırılganlıklarda azalma yaşanmasıydı. Eylül 2024'te Türkiye notumuzu yükselttiğimizden beri, bu rezervlerin kalitesinde bir iyileşme ve döviz kuruna bağlı yükümlülüklerde bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

Türkiye'de sıkı makro ekonomi politikasının devam ettiğine ve gevşeme riskinin azaldığına dikkati çeken Winslow, "Görünüm değişikliği Türkiye'nin mali performansındaki bazı iyileşmeleri yansıtıyor." dedi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜK VE ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ BİR EKONOMİSİ VAR

Winslow, "Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi olması, kamu borcunun olmaması, stres dönemlerinde dış finansmana erişimi sürdürme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olması ve dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahip olması, kredi notunu desteklemeye devam ediyor." diye konuştu.

REZERVLER 220 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Türkiye'nin döviz rezervleri konusunda da olumlu ilerlediğine işaret eden Winslow, "Türkiye'nin brüt döviz rezervlerinin 2023'teki yaklaşık 100 milyar dolar seviyesinden günümüzde 220 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Ayrıca bu rezervlerin kalitesinin de daha iyi olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Winslow, Türkiye'nin rezerv pozisyonunun iyileşmiş olmasına rağmen gelecek yıl vadesi dolacak dış borcun 224 milyar doları bulacağını, vadesi dolacak borcun yarısının bankacılık, çeyreğinin de ticari kredilerden oluştuğunu anımsattı.

OLUMLU NOT ARTIŞI SİNYALİ

Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi için tetikleyici faktörler hakkında Winslow, enflasyonun düşmesiyle birlikte tutarlı politikaların devamı ve güvenin artmasının bu alanda çok faydalı olacağını anlattı.

Winslow, özellikle dış finansman gereksinimlerinde bir azalma ile rezerv pozisyonunda projeksiyonlarının ötesinde daha fazla güçlenme olması durumunda olumlu bir not artırımı görülebileceğini sözlerine ekledi.

Fitch Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Banka Derecelendirmeleri Başkanı Lindsey Liddell moderatörlüğünde yapılan panele, Bank of America ekonomisti Hande Küçük, Fitch Ratings Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı da katıldı.

FITCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ POZİTİFE ÇEVİRMİŞTİ

Fitch Ratings, 23 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

Kuruluş, 28 Ocak'ta 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Görünümü pozitife yükseltilen bankalar Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım olarak sıralanmıştı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
