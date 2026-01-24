FİNANS

Fitch Ratings'ten Türkiye raporu!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini yayımladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "pozitif"e güncellendiği bildirildi.

Görünümdeki revizyonun Eylül 2024'teki not artırımından bu yana döviz rezervlerinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte dış kırılganlıklarda yaşanan ilave azalmayı yansıttığı vurgulanan açıklamada, "Bu süreçte rezervlerin kalitesinin iyileşmesi, döviz cinsi koşullu yükümlülüklerin azalması, görece sıkı makroekonomik politikaların sürdürülmesi ve belirgin politika gevşemesi riskinin bir miktar gerilemesi etkili olmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, düşük kamu borcu ve dış finansmana erişimini sürdürebilme geçmişiyle desteklendiği belirtilerek, kredi notu üzerinde baskı oluşturan konulara da değinildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YÜZDE 3,5 BÜYÜMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, Türkiye'de 2026 sonunda reel politika faizinin yüzde 4,5, 2027 sonunda ise yüzde 2 olacağının öngörüldüğü, enflasyonun 2027 sonunda yüzde 19,5'e düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerine de değinilen açıklamada, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının 2026'da yüzde 3,5, 2027'de yüzde 4,2 olmasının tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, enflasyonda kalıcı düşüşü destekleyen politika çerçevesinin sürdürülebilirliğine dair güvenin artması, dış tamponların belirgin biçimde güçlenmesi ve dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesi ile siyasi şok riskinin azalması veya yönetişim ve kurumsal kapasiteyi güçlendiren adımlar atılması durumlarında Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği belirtildi.

Kredi notuna negatif etki yapabilecek faktörlerden de bahsedilen açıklamada, enflasyon, ödemeler dengesi ve makro-finansal baskıların artması, rezervlerde belirgin düşüş veya rezerv kompozisyonunda bozulma, iç siyasi veya güvenlik koşullarının ya da uluslararası ilişkilerin ekonomi ve dış finansmanı olumsuz etkilemesinin, not indirimiyle sonuçlanabileceği aktarıldı.
EN SON EYLÜL 2024'TE NOT ARTIRIMI YAPILMIŞTI!

Fitch Ratings, Eylül 2024'te Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, geçen yıl ocak ve temmuz aylarında yaptığı değerlendirmelerde ise Türkiye'nin kredi notunu ve not görünümünü teyit etmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings
