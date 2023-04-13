Fiyatı 700 lirayı buluyor! 'Çok değerli' Kendiliğinden yetişiyor toplayıp satıyorlar 'Yerini bildiğimiz için...'

Kuzugöbeği mantarının kilogramı 700 TL'den alıcı buluyor. Nisan yağmurlarının yağmasıyla beraber ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların gelir kapısı oldu. Honaz Dağı yamaçlarında bulunan Karateke, Karakurt ve Karataş mevkilerinde mantar toplayıcıları tarafından toplanan ve 'çok değerli' denilen kuzugöbekleri kilogramı 700 TL’ye satılıyor.

Nisan ayında nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanların güneye bakan yamaçlarında kendiliğinden bolca yetişen kuzugöbeği mantarlarının bazı ailelerinde geçim kapısı haline geldiğini anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Cesaret Yıldız, “Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Biz de fırsat buldukça ormanlık alanlardan kuzugöbeği topluyoruz. Çam pürçüklerinin altında çalılıkların içinde günde iki kilograma yakın kuzugöbeği topluyoruz. Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz yiyoruz veya satıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer” dedi.

"ÇOK DEĞERLİ"

Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise “İlaç sanayinde kullanılan birçok insanın da severek tükettiği kuzugöbeklerini genellikle, çam ağaçlarının altında, çam pürçüklerinin içinde, çalıların içinde, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde buluyoruz. Kuzugöbeklerini bol bulduğumuz yerleri ‘Ocak’ ismiyle adlandırıyoruz." dedi.

"YERLERİNİ BİLMEYENLER TOPLAMAYA ÇIKMASIN, ELİ BOŞ DÖNERLER"

Durmuş, "Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerin bulmamız kolay oluyor. Yerlerini bilmeyenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Yağışlar böyle sürerse nisan sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Kuzugöbeğinin kurusu daha da kıymetli” diye konuştu. (İHA)



