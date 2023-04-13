FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fiyatı 700 lirayı buluyor! 'Çok değerli' Kendiliğinden yetişiyor toplayıp satıyorlar 'Yerini bildiğimiz için...'

Fiyatı 700 lirayı buluyor! 'Çok değerli' Kendiliğinden yetişiyor toplayıp satıyorlar 'Yerini bildiğimiz için...'

13.04.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de vatandaşlar doğadan topladıkları ve kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarını satıp gelir elde ediyor. Nisan yağmurlarıyla beraber ormanlık alanlarda bolca yetişen kuzugöbeğinin kilogramı 700 TL'den satılıyor. Hem yemek hem de satmak için kuzugöbeği toplayanlar, bölgeyi ve mantarın yerini bildikleri için kolayca bulabildiklerini söylüyor. Yerlerini bilmeyenlerinse toplamaya çıktıklarında elleri boş döneceğini ifade ediyor. Ayrıca, kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatıyorlar.

Fiyatı 700 lirayı buluyor! 'Çok değerli' Kendiliğinden yetişiyor toplayıp satıyorlar 'Yerini bildiğimiz için...'

Kuzugöbeği mantarının kilogramı 700 TL'den alıcı buluyor. Nisan yağmurlarının yağmasıyla beraber ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı vatandaşların gelir kapısı oldu. Honaz Dağı yamaçlarında bulunan Karateke, Karakurt ve Karataş mevkilerinde mantar toplayıcıları tarafından toplanan ve 'çok değerli' denilen kuzugöbekleri kilogramı 700 TL’ye satılıyor.

AW869464_01

Nisan ayında nisan yağmurlarıyla birlikte ormanlık alanların güneye bakan yamaçlarında kendiliğinden bolca yetişen kuzugöbeği mantarlarının bazı ailelerinde geçim kapısı haline geldiğini anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Cesaret Yıldız, “Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tutuyor. Biz de fırsat buldukça ormanlık alanlardan kuzugöbeği topluyoruz. Çam pürçüklerinin altında çalılıkların içinde günde iki kilograma yakın kuzugöbeği topluyoruz. Topladığımız kuzugöbeklerini kendimiz yiyoruz veya satıyoruz. Yağışlar böyle devam ederse kuzugöbeği toplama mevsimi bayram sonuna kadar sürer” dedi.

AW869464_02

"ÇOK DEĞERLİ"

Farklı yörelere göre "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu anlatan kuzugöbeği toplayıcısı Tayfun Durmuş ise “İlaç sanayinde kullanılan birçok insanın da severek tükettiği kuzugöbeklerini genellikle, çam ağaçlarının altında, çam pürçüklerinin içinde, çalıların içinde, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde buluyoruz. Kuzugöbeklerini bol bulduğumuz yerleri ‘Ocak’ ismiyle adlandırıyoruz." dedi.

AW869464_03

"YERLERİNİ BİLMEYENLER TOPLAMAYA ÇIKMASIN, ELİ BOŞ DÖNERLER"

Durmuş, "Bölgeyi çok iyi bildiğimiz için kuzugöbeklerin bulmamız kolay oluyor. Yerlerini bilmeyenler toplamaya çıkmasın, eli boş dönerler. Yağışlar böyle sürerse nisan sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Kuzugöbeğinin kurusu daha da kıymetli” diye konuştu. (İHA)

AW869464_04

İlginizi Çekebilir

'Burada kimse aç kalmaz' deyip anlattı

'Burada kimse aç kalmaz' deyip anlattı

 Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden alıp...

Siparişlere yetişemiyor! '40 TL'den satıyorum' Üreticilerden alıp...

 Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

Şişeleri 1 TL'ye alıp Avrupa'ya 50 euroya satıyor!

AW869464_05


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ, 2 bin 306 konutun yapımına başladıTOKİ, 2 bin 306 konutun yapımına başladı
EYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri isterEYT'liler dikkat! Uzman isimden kritik uyarı: Devlet bu parayı geri ister
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik!
Anahtar Kelimeler:
Denizli kuzugöbeği kuzugöbeği mantarı

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Prof. Dr. Haluk Özener o ili işaret etti! "500 yıl boyunca en güvenli yer" diyerek açıkladı

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

Naci Görür, Erdoğan'ın hedefindeki o profesörün kim olduğunu açıkladı! İşte o paylaşım…

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

EYT’de ilk maaş ve bayram ikramiyesi yarın hesaplara geçiyor!

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

Evini güçlendirene 320 bin, yeniden yapana 1.25 milyon TL!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

AK Parti seçim beyannamesinde ‘asgari ücret’ maddesi!

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

700 bin kamu çalışanı için zam pazarlığı: Hükümetin teklifi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

‘Kafa kesme’ videosuna tepkiler gecikmedi! “Korkunç bir görüntü”

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

İnsanlığı bekleyen yeni tehlike! Vaka sayısı 8 kat arttı

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont, polar... Kalitesiyle öne çıkan Columbia markasının çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.