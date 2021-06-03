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Fiyatı en fazla artan ürün patates oldu

03.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 41,57 artışla patates oldu.

Fiyatı en fazla artan ürün patates oldu

2021 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayıs ayında yıllık yüzde 16,59, aylık yüzde 0,89 arttı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık olarak fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Buna göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41,57 ile patateste gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 50,94 ile sivri biber oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay patatesteki fiyat artışını yüzde 36,37 ile havuç, yüzde 29,46 ile şehirler arası otobüs ücreti izledi.Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,48 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,63 ile limon, yüzde 8,99 ile mücevher (altın) yer aldı.

EN ÇOK SİVRİ BİBER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 50,94 ile sivri biberde oldu. Bunu yüzde 45,52 ile çarliston biber, yüzde 34,90 ile taze fasulye, yüzde 27,44 ile domates, yüzde 25,22 ile salatalık, yüzde 21,20 ile sarımsak takip etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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