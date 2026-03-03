FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fiyatı yüzde 20 arttı: 15 ayın en yüksek seviyesi! Rota değişecek

Katar'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisinin kapatılması ve ülkenin LNG üretimini durdurma kararı, elektrik sektöründe yakıt değiştirme ihtiyacını artırdığı için kömür fiyatları global ölçekte referans alınan Newcastle ve Rotterdam borsalarında ciddi artış gösterdi.

Fiyatı yüzde 20 arttı: 15 ayın en yüksek seviyesi! Rota değişecek

Asya'da referans Newcastle kömür vadeli işlemleri 27 Şubat'ta ton başına 115,80 dolardan kapanmıştı. Söz konusu fiyat bugün TSİ 16.25 itibarıyla 27 Şubat kapanışına kıyasla yüzde 20,03 artarak ton başına 139 dolar oldu. Bu rakam, Aralık 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Fiyatı yüzde 20 arttı: 15 ayın en yüksek seviyesi! Rota değişecek 1

KÖMÜR FİYATLARI DA ARTIYOR

API2 Rotterdam Kömürü Vadeli İşlemler Piyasası'nda da 27 Şubat'ta kapanışı ton başına 106 dolar olan fiyatlar bugün TSİ 16.20 itibarıyla söz konusu kapanışa kıyasla yüzde 31,17 artarak ton başına 139,05 dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam Mayıs 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu.
Fiyatı yüzde 20 arttı: 15 ayın en yüksek seviyesi! Rota değişecek 2

TARİHİ SIÇRAMA

Katar'ın LNG tesislerini güvenlik gerekçesiyle kapatması, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başına son 2 günde yüzde 100'e varan tarihi sıçramaya neden oldu. Küresel LNG arzının yaklaşık yüzde 20'sini tek başına karşılayan Katar'ın üretimini durdurması, özellikle kış stoklarını tazelemeye hazırlanan Avrupa ve yüksek enerji bağımlılığı olan Asya pazarlarında panik yarattı.
Fiyatı yüzde 20 arttı: 15 ayın en yüksek seviyesi! Rota değişecek 3

ROTA KÖMÜRE Mİ ÇEVRİLECEK?

Hürmüz Boğazı üzerindeki nakliye risklerinin de artmasıyla doğal gazın elektrik üretimindeki maliyeti artıyor ve enerji yoğun endüstrilerin rotayı en hızlı alternatif olan kömüre çevirmesi bekleniyor. Bu da kömür fiyatlarında artışta ana etken olarak öne çıkıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da yarın bilanço açıklaması beklenen şirketlerBorsa İstanbul'da yarın bilanço açıklaması beklenen şirketler
Tekirdağ'da hamsi 50 TL’ye düştü!Tekirdağ'da hamsi 50 TL’ye düştü!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

SON DAKİKA | Savaşta dördüncü gün! İsrail'den 'kara işgali' kararı

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

İran Devrim Muhafızları: "Hürmüz Boğazı kapatıldı, petrol 200 dolar olacak"

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Ünlü futbolcudan savaş kararı! Futbolu bırakıp cepheye mi?

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

Fenomen dizi yayın akışından çıkarıldı! Yeni bölüm tarihi belli oldu

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

İslam Memiş 'Hepsi batacak' diye uyardı! Yatırımcıları bekleyen tehlike

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

Akaryakıta beklenen zammın tarihi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.