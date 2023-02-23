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'Fiyatlar artabilir daha kötüsü üretim durabilir' Depremden sonra yüzde 30 artış! Konteyner evler 70 bin TL ile 100 bin TL arasında...

23.02.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konteyner ev fiyatları ne kadar? Deprem felaketinin ardından konteyner evler gündem oldu. Deprem bölgesine gönderilmek üzere konteyner ev üretimi İstanbul'daki fabrikalarda sürüyor. Ortalama 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen konteyner ev fiyatlarının deprem öncesine göre yüzde 20-30 civarı arttığı imalatçılar tarafından aktarıldı. Konteyner ve prefabrik yapı firması yöneticisi Hakan Durmaz, konteynerlerde yüzde 20-30 arasında ham madde ve işçilik kaynaklı fiyat artışı olduğunu söyledi.

'Fiyatlar artabilir daha kötüsü üretim durabilir' Depremden sonra yüzde 30 artış! Konteyner evler 70 bin TL ile 100 bin TL arasında...

Konteyner evler ve konteyner ev fiyatları gündemin en çok konuşulan konularının başında gelmeye başladı. Deprem felaketinin ardından deprem bölgesinde konteyner ihtiyacı meydana geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından, deprem bölgesindeki barınma ihtiyacının acilen giderilmesi adına konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklanmıştı. İstanbul'daki sanayi bölgeleri ve fabrikalarda, deprem bölgesine gönderilmek üzere yoğun şekilde konteyner ev imalatı yapılıyor ve yüzlerce konteyner bölgeye gönderiliyor. Peki, konteyner ev fiyatları ne kadar? İmalatçılar talep yoğunluğu sebebiyle ham madde sağlamaktaki sorunlar, malzeme ücretlerindeki artış ve işçilik maliyeti sebebiyle konteyner fiyatlarının deprem öncesine göre yüzde 20-30 arasında arttığını aktardı. Bir konteyner fiyatının 95 bin TL artı KDV olduğunu ifade eden firma yetkilileri günlük üretimin yüzde 20'den 50'ye çıktığını da söyledi. İşte detaylar...

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KONTEYNER EV FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Konteyner ve prefabrik yapı firması yöneticisi Hakan Durmaz, ihracat yasağından sonra yalnızca deprem bölgesi için çalıştıklarını belirterek, "Daha önce üretimimizin yüzde 50'si yurt dışına gidiyordu. Önceden günlük üretimimiz 20 konteynerdi, bu sayıyı 50'ye çıkardık. AFAD ve Kızılay tarafından bölgenin en çok ihtiyacı olan, bir ailenin yaşayabileceği iki oda, tuvalet, mutfak, içeren bir konteyner tipi belirlendi, örnek gösterildi. Biz de sadece onu üretiyoruz. Buradaki ürünlerin hemen hemen tamamı bağışlarla hazırlandı. Yardım kuruluşları, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yardım etmek isteyenler bizlere müracaat ediyor. Bu ürünün de fiyatı 95 bin TL artı KDV'dir. Devletimiz, KDV indirimi gerçekleştirdi. İnşallah, üretimi artıracağız. Personellerimiz yetişemiyordu, ilave iş gücü bulduk. Çünkü, sektörde bu kadar işçi de yoktu. Yeni işçiler aldık, eğitimler verdik ve gece vardiyası da başlattık. Bu konteynerler dört mevsim kullanılabilir ve stoklanabilir. Van Depremi'nde kullanılan 15 bin adet konteyneri AFAD stoklamıştı, bir sonraki deprem bölgelerinde de kullanıldığını biliyoruz" dedi.

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"FİYATLAR ARTABİLİR, DAHA KÖTÜSÜ ÜRETİM DURABİLİR"

Deprem sonrası yaşanan fiyat artışlarının nedenlerini açıklayan Durmaz, "Ham madde temininden kaynaklanan sorunlar var. Ham madde tedariğinde çelik-saç sorun oldu. Çünkü deprem bölgesindeki çelik imalatçılarının birkaçı, deprem nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Onlar da işçi bulamıyorlar. Yani, şu anda ham madde tedariklerinde zorluklar, sıkıntılar başladı. Konteyneri bu hızla imal etmeye devam edebilir miyiz bilmiyorum. Devam edersek de fiyatlar böyle kalır mı emin değiliz. Fiyatlar artabilir, daha kötüsü üretim durabilir." dedi.

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"PREFABRİK VE KONTEYNERE DAİR HAM MADDE İHRACATINA DA KISA SÜRELİ DE OLSA ARA VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Durmaz "Özellikle deprem bölgesine gönderilen konteyner ve prefabriklerin ham maddelerine de 3-4 ay ihracat yasağı getirilirse, biz tedarik süresinde problem yaşamayız. Yani bizim isteğimiz, prefabrik ve konteynere dair ham madde ihracatını da kısa bir süreli de olsa ara verilmesini istiyoruz. Tabii biz de duyuyoruz, özellikle böyle bir zamanda fırsatçılık çok kötü. Yani, hiçbir konteyner firmasında, kurumsal firmalarda, büyük firmalarda anormal fiyat artışı duymadım. Bunların fiyat katalogları kontrol edilebilir. Bazı al-satçılar, küçük satıcılar, elinde birkaç konteyner bulunduranlar bu şekilde yapıyor olabilir. Sektörde yüzde 20 ile yüzde 30 arasında fiyat artışı oldu, ham madde, işçilik kaynaklı olarak. Bizim bu bahsettiğimiz modelimiz 80-85 bin TL'ydi, 95 bin TL oldu. Piyasada da aynı şekilde, 40 bin liradan 130 bin liraya kadar aynı model ve görüntü fakat malzeme kalitesiyle fiyatı değişen ürünler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

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"PİYASADA TEDARİK KONUSUNDA CİDDİ SIKINTI VAR"

Tuzla'da konteyner imalatı yapan Sedat İmamoğlu ise, "Şu an malzeme tedarik konusunda sorun yaşıyoruz. Birkaç firma bir araya gelip sermaye biriktirip, deprem bölgesi için satın almalar yapabilir miyiz, daha iyi fiyata ürün verebilir miyiz diye de konuştuğumuz oldu. Yani, küçük ölçekli firmalar, orta ölçekli ve büyük firmalardan da aynı duyumları alıyoruz. Çünkü sektörde hep beraber çalışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Piyasada gerçekten tedarik konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bu bizim hem üretimi hızlı bir şekilde yapıp göndermemize engel oluyor, hem de fiyatların artmasına sebep oluyor. Çünkü her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de fırsatçılar olduğunu duyuyoruz. Bazı ciddi malzemeleri tedarik etmekte sorun yaşıyoruz. Konteynerlerin birçok tipi var ama, en çok kullanılan iki tiptir. Biz tesisimizde deprem bölgesine de gönderdiğimiz, betopan malzemeli konteyneri iki günde 1 adet olarak, sandviç panel dediğimiz konteyner tipini ise günde 2 adet kapasiteyle üretebiliyoruz. Betopanlı ürünlerin 70 ile 100 bin TL arasında olanları var. Sandviç panelli ürünler de aynı şekilde. Çatılı, izolasyonu yüksek ürünlerde fiyatlar artıyor. Zeminde kullandığımız piyasada betopan olarak bilinen malzeme ve dış cephede kullandığımız sandviç saç malzemesinde tedarik problemi yaşıyoruz." diye konuştu. (DHA)

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