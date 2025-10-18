Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu! Flash TV ne kadara satıldı?

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Flash Haber'i 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Ağustos ayında satışa çıkan kanalın yeni sahibi ise belli oldu. Flash Haber TV ihalesini Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Flash TV, 9 Ocak 2025'te Erhan Kork'a satılmıştı. Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork, hakkındaki çok sayıda suçlamayla tutuklanmıştı.

Erhan Kork'un tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyum atanmıştı.

EŞREF KELEŞ KİMDİR?

Daha önce Diyarbakır'dan AK Parti'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.