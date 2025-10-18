FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu! Flash TV ne kadara satıldı?

Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), satışa çıkardığı kanalın yeni sahibi Eşref Keleş oldu. TMSF, kanalı 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Peki, Eşref Keleş kimdir? Flash TV'nin satış kayyum sürecinde neler oldu? İşte detaylar...

Flash TV'nin yeni sahibi belli oldu! Flash TV ne kadara satıldı?
Ezgi Sivritepe

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Flash Haber'i 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarmıştı. Ağustos ayında satışa çıkan kanalın yeni sahibi ise belli oldu. Flash Haber TV ihalesini Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş kazandı.

Flash TV nin yeni sahibi belli oldu! Flash TV ne kadara satıldı? 1

KAYYUM ATANMIŞTI

Flash TV, 9 Ocak 2025'te Erhan Kork'a satılmıştı. Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erhan Kork, hakkındaki çok sayıda suçlamayla tutuklanmıştı.

Erhan Kork'un tutuklanmasının ardından TMSF kanala kayyum atanmıştı.

Flash TV nin yeni sahibi belli oldu! Flash TV ne kadara satıldı? 2

EŞREF KELEŞ KİMDİR?

Daha önce Diyarbakır'dan AK Parti'nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş'in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay'da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu!Kuyumcularda altın kalmadı resmen kuyruk oluştu!
Yeni teklif Meclis'te: Ev sahiplerine en az 7 bin TL ek vergi yoldaYeni teklif Meclis'te: Ev sahiplerine en az 7 bin TL ek vergi yolda

Anahtar Kelimeler:
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Flash TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.