Gaziantep'te belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ sendikası tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye işçilerinin maaşına yüzde 20,6 zam yapılarak, en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu.

Onat Kutlar Tiyatro Salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendika başkanları ve çok sayıda işçi katıldı. Toplu iş sözleşmesinin imzalanması ile belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 20,6 zam yapıldı. Yüzde 20,6 zam yapılmasının ardından en düşük belediye işçisi maaşı 3 bin 557 TL oldu. Yaklaşık 7 bin işçiyi etkileyecek olan zam oranını memnuniyetle karşılayan belediye işçileri, sloganlar atarak ve halay çekerek yeni zam oranını coşkuyla kutladı.

6 BİN 317 KİŞİYE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILDI

Eski toplu iş sözleşmesinden bugüne kadar sayının arttığını ifade eden HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bu tablonun oluşmasında özellikle kamudaki taşeron sisteminin ortadan kaldırılıp kamuda çalışan hem yerel yönetimlerin hem de kamudakiler dahil arkadaşlarımızın kamuda çalışan işçiler olarak bugünlere gelmesinde emeği geçen bu sürecin mimari Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bir önceki toplu iş sözleşmesini hatırlayalım. Bazı arkadaşlarımız hatırlayacak. Diğer şirketteki arkadaşlarımız için ilk defa toplu sözleşme yapıyoruz. O zamanlarda 890 arkadaşımız adınaydı bugün 6 bin 317 arkadaşımız adına toplu sözleşme yapıyoruz. Bunun mimarı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'dir. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah, yeni ve güzel toplu sözleşmelerde görüşmek dileğiyle Rabbim yolunuzu ve yolumuzu aydınlatsın. İnşallah, toplu iş sözleşmemiz hepimiz için, ülkemiz için, Gaziantep için, belediyemiz için, çalışanlar için hayırlı olur" dedi.