'Geçen sene de DİSK olmayacak şeyler istiyor demişlerdi...' Arzu Çerkezoğlu, 13.200 TL asgari ücret teklifini canlı yayında yineledi: Sofralardaki ekmek küçülüyor

TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,88 arttı, yıllık enflasyon böylece yüzde 84,39 yükseldi. Bu kritik veriler asgari ücretin belirlenmesinde de belirleyici olacak. Bu sırada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretle ilgili canlı yayında önemli mesajlar verdi. Çerkezoğlu, "'Geçen sene de DİSK olmayacak şeyler istiyor demişlerdi" derken asgari ücret için önerdikleri 13 bin 200 TL rakamını yineledi. Gıda enflasyonuna bakılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, enflasyonun yükseleceğini öne sürerken "Enflasyon böyle devam ettikçe sofralarımızdaki ekmek küçülüyor" diye konuştu.

"GERÇEKLER EL YAKIYOR"

Çerkezoğlu, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olduğu canlı yayında paylaştı. "Gerçekler el yakıyor. Hepimiz manava, pazara gidiyoruz. TÜİK'in bile gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı. Gıda enflasyonunda artış devam ediyor" sözleriyle dikkat çeken Çerkezoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Asgari ücretle ilgili talebimizi, olması gereken rakamı bilimsel verilere dayanarak ifade ediyoruz.

Türkiye'de asgari ücret dediğimiz şey sembolik değil, ortalama ücreti konuşuyoruz. Milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte geçinmek zorunda olduğu ücreti konuşuyoruz.

"MİLYONLARCA ÇALIŞANIN, AİLESİNİN, ÇOCUKLARININ SORUNU"

Bugün Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışanlar. Üniversite mezunu gençlerin yarısından fazlası da asgari ücretle işbaşı yapıyor. Dolayısıyla asgari ücret milyonlarca çalışanın, ailesinin, çocuklarının sorunu.

4 kişilik bir ailenin en temel geçim için geçerli tutar, yoksulluk sınırı dediğimiz tutar bugün 26 bin TL'yi buldu.

"TÜRKİYE'DEN DAHA DÜŞÜK ASGARİ ÜCRETİ OLAN İKİ ÜLKE VAR"

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, tabii ki ikna olmadık. Gerçekler el yakıyor. Hepimiz manava, pazara gidiyoruz. TÜİK'in bile gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı. Gıda enflasyonunda artış devam ediyor.

TÜİK, gelir gruplarına göre enflasyonu açıklamıyor. Türkiye'den daha düşük asgari ücreti olan iki ülke var;biri Bulgaristan, biri Arnavutluk.

"4 BİN 200'KEN BİZ 5 BİN 500 DEMİŞTİK"