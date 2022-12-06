'Geçen sene de DİSK olmayacak şeyler istiyor demişlerdi...' Arzu Çerkezoğlu, 13.200 TL asgari ücret teklifini canlı yayında yineledi: Sofralardaki ekmek küçülüyor

TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 2,88 arttı, yıllık enflasyon böylece yüzde 84,39 yükseldi. Bu kritik veriler asgari ücretin belirlenmesinde de belirleyici olacak. Bu sırada DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücretle ilgili canlı yayında önemli mesajlar verdi. Çerkezoğlu, "'Geçen sene de DİSK olmayacak şeyler istiyor demişlerdi" derken asgari ücret için önerdikleri 13 bin 200 TL rakamını yineledi. Gıda enflasyonuna bakılması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, enflasyonun yükseleceğini öne sürerken "Enflasyon böyle devam ettikçe sofralarımızdaki ekmek küçülüyor" diye konuştu.
Çerkezoğlu, asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini Fox TV'de İlker Karagöz'ün konuğu olduğu canlı yayında paylaştı. "Gerçekler el yakıyor. Hepimiz manava, pazara gidiyoruz. TÜİK'in bile gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı. Gıda enflasyonunda artış devam ediyor" sözleriyle dikkat çeken Çerkezoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Asgari ücretle ilgili talebimizi, olması gereken rakamı bilimsel verilere dayanarak ifade ediyoruz.
Bugün Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalışanlar. Üniversite mezunu gençlerin yarısından fazlası da asgari ücretle işbaşı yapıyor. Dolayısıyla asgari ücret milyonlarca çalışanın, ailesinin, çocuklarının sorunu.
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, tabii ki ikna olmadık. Gerçekler el yakıyor. Hepimiz manava, pazara gidiyoruz. TÜİK'in bile gıda enflasyonu yüzde 100'ü aştı. Gıda enflasyonunda artış devam ediyor.
'Geçen sene de DİSK olmayacak şeyler istiyor demişlerdi...' diyor ya, 4 bin 200'ken biz 5 bin 500 demiştik.