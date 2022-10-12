Genci, yaşlısı, bekarı, evlisi... Herkesin gözü asgari ücret zammında! '15 bin TL olmalı'

Asgari ücret, EYT, memur ve emekli zammı konusu Ekim ayının en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi %67.73, bunun üzerinden bir zam yapılırsa asgari ücret 7 bin TL'yi geçiyor. Peki asgari ücret için vatandaş ne diyor?

İŞTE VATANDAŞIN ASGARİ ÜCRET YORUMU: '15 BİN TL OLSUN AMA...'

Show Ana Haber ekibi sokağa çıkarak halkın asgari ücretle ilgili nabzını tuttu. Asgari ücret zammının 9-10 bin TL olması gerektiğini savunan da var. 8.500 TL seviyesinin makul olduğunu anlatan da...

Telefoncu işleten bir vatandaşın çıkışı ise gündem oldu; 'Asgari ücret 15 bin TL olsun ama bu esnafın üzerine bir yük olacaksa, zam olmasın yerinde saysın' diyen vatandaşın yorumu sosyal medyada yankı buldu.

'ZAMLAR DURSUN ASGARİ ÜCRET BİZE YETER'

Bazı vatandaşlar da zamların durma noktasına gelmesi durumunda asgari ücretin insanlara yeteceğini savunuyor.

'ASGARİ ÜCRET EN AZ 12 BİN TL OLMALI'

'En az 12 bin TL olmalı' diyen bir vatandaş da her şeyin fiyat olarak üç katına çıktığını bu nedenle asgari ücretin de aynı şekilde artması gerektiğini ifade etti.

Asgari ücret için konuşulan rakamlar çalışanları heyecanlandırdı. Sene başında 4.250 TL olan asgari ücret, ara zamla birlikte 5.500 TL'ye çıkarılmıştı. Milyonlarca asgari ücretli şimdi 2023 zammını merak ediyor.

Bakan Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada asgai ücret için enflasyonu işaret etmişti. Orta Vadeli Program da asgari ücret %65 olarak yer aldı.

HER ŞEY ENFLASYONA BAĞLI!

Yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi ise %67.73 oldu. Anadolu Ajansı tarafından yapılan Enflasyon Beklenti Anketi'nde ise durum farklı. Orada da enflasyon tahmini %73.88 oldu.

Eğer sene sonu enflasyon beklentisi olan ise %67.73 oranı üzerinden bir zam yapılırsa asgari ücret 2023'te 7 bin 134 TL olacak.



