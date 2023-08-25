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Gençler merakla bekliyor! Vergisiz telefon düzenlemesi hangi markalarda olacak? İşte indirim beklenen marka ve modeller...

25.08.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinde detaylar netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "Sözlerimizin arkasındayız" derken, AK Parti il başkanları toplantısında konunun gündeme geldiği öğrenildi. Kritik toplantıda söz konusu indirimin hangi telefonlara yapılacağının masaya yatırıldığı ve Erdoğan'a bilgi verildiği öğrenildi. İşte gençlere vergisiz telefon düzenlemesi kapsamında olması beklenen markalar ve modeller...

Gençler merakla bekliyor! Vergisiz telefon düzenlemesi hangi markalarda olacak? İşte indirim beklenen marka ve modeller...

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinde çalışmalar hız kazandı. Gözler AK Parti'nin gençlere seçim vaadi olarak dile getirilen ilk telefon-tablet ve bilgisayar alımında yapılacak vergi kolaylığı adımına çevirildi. Son olarak kabine toplantısı sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışmanın devam ettiğini söylemişti. O başlık AK Parti il başkanları toplantısında da yeniden gündeme geldi.

VERGİ İNDİRİMİ TÜM TELEFON MARKALARINA UYGULANACAK MI?

CNN TÜRK'te yer alan habere göre; toplantının kapalı bölümünde gençlerin özellikle tüm telefon markalarına bu vergi indirim yapılması yönünde taleplerin ulaştığı dile getirildi.

YERLİ TELEFONLARLA SINIRLI OLACAK

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bunun mümkün olup olmayacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e söz verdiği, Şimşek'in de ithal telefonlar için böyle bir indirimin cari açığı arttıracağına işaret ettiği öğrenildi.

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Şimşek, yapılan çalışmada indirimin sadece yerli telefonlarla sınırlı olacağını ifade etti. Toplantıda olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yerli denilince tek bir telefon markasının söz konusu olmadığını, Türkiye'de yatırımı olan uluslararası markaların da bu indirimden yararlanabileceğine işaret etti. Bu konuda bir sonraki kabine toplantısına kadar çalışma yapılmasına ve o çalışmanın değerlendirilmesine karar verildi.

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,

OPPO: A15, Reno 5 Lite,

Vivo: Y11s, Y21s, Y53s

Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,

TCL: 20 SE, 20 E, L7,

Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,

Tecno Mobile: Camon 16,

General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro

Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus

Reeder: S19 Max Pro S

OMIX: X5

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