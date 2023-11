Getir, New York merkezli yıllık cirosu 650 milyon dolar olan online market şirketi FreshDirect’i, Ahold Delhaize USA’den satın alacağını duyurdu. Anlaşmanın Kasım ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından FreshDirect marka adını koruyarak, New York’un Bronx semtindeki tesisinde faaliyet göstermeye devam edecek. Şirket, New York’un yanı sıra New Jersey ve Connecticut da dahil olmak üzere toplam 3 eyalette hizmet veriyor. (İHA)